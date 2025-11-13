VIDEO. Latvijas pilsoņi gatavojušies nolaupīt narkokarteļa vadītāju – viens no aizturētajiem it kā esot labi zināms influenceris 10
Vakar, 12. novembrī, Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās Latvijas Valsts policija, kā arī Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie, informē Valsts policija.
Šī starptautiskā operācija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju. Persona, kuru grasījās nolaupīt, saistīta ar vairāku tonnu marihuānas zādzības organizēšanu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Balstoties uz iepriekš saņemto informāciju par iespējamu plānotu noziegumu un sniedzot atbalstu Vācijas kolēģiem, iesaistot Valsts policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldi un Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, tika noskaidrota nepieciešamā informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem – visi ir Latvijas pilsoņi.
Veicot izmeklēšanas darbības, tika iegūti pierādījumi personu saistībai ar minēto noziedzīgo nodarījumu un vakar Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Pretterorisma vienību “Omega” Rīgā aizturēja kādu 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija uzņēmies organizēt personas nolaupīšanu. Savukārt pārējie nozieguma līdzdalībnieki vakar aizturēti attiecīgi Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.
Jāpiemin, ka visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Ņemot vērā, ka izmeklēšanu veic Vācijas tiesībaizsardzības iestādes, Latvijas Valsts policija atturas no plašākiem komentāriem.
Video:
Sociālajā vietnē “Instagram” izskanējušas baumas, ka viens no aizturētajiem, iespējams, ir sabiedrībā zināmais bijušais militārists, vairāku TV šovu dalībnieks un influenceris Dāvids Krūmiņš. To liek noprast Aldis Gobzems jeb Arigo Toro.