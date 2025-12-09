Valsts robežsardze atklāj filmu cienīgu sižetu Krāslavas novadā: tas nebija nekāds jaunais pāris 0

LETA
10:37, 9. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Valsts robežsardze rosina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret vairākām personām par nelegālo imigrantu pārvadāšanu ar policijas un kāzu auto atdarinājumiem.

Valsts robežsardze aģentūru LETA informēja, ka ir nodevusi kriminālvajāšanas sākšanai Dienvidlatgales prokuratūrai augusta nogalē sākto kriminālprocesu pret četrām personām, kuras atzītas par aizdomās turētajiem par robežpārkāpēju nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.

Trīs personas pašlaik ir apcietinātas, bet vienai kā drošības līdzeklis noteikta policijas uzraudzība.

Veicot operatīvos pasākumus un izmeklēšanas darbības pēc viena robežpārkāpēju pārvadātāja aizturēšanas, robežsargi noskaidroja vēl trīs organizētās grupas dalībniekus, kurus kriminālprocesā aizturēja.

21. augustā robežsargi Krāslavas novadā aizturēja valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadātāju, kurš izmatoja transportlīdzekli ar viltotu valsts numurzīmi, kas atbilda īstai policijas automašīnai.

Savukārt 3. septembrī par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Krāslavas novadā aizturēja vienu Igaunijas pilsoni, kurš centās bēgt no robežsargiem. Pārvadātāja automašīna bija izrotātas ar sarkanām lentēm un kāzu dekorācijām.

