Vara Vētras ģimene kļūs vēl plašāka: 50 un 70 gadu vecumā pāris gaida vēl vienu bērniņu 0
Dziedošā aktiera un dzejnieks Vara Vētras ģimenē gaidāms ļoti īpašs notikums – ģimenes pieaugums. 70 gadus vecais aktieris kopā ar 50 gadus veco sievu Sanitu kļūs par vecākiem otrajai kopīgajai atvasītei, ziņo žurnāls “Kas Jauns”.
Par sirsnīgajiem jaunumiem “Kas Jauns” redakcijai paziņojuši vairāku aculiecinieki, kas redzējuši pāri. Tas esot acīmredzami.
Varis Vētra gan par šiem jaunumiem izsakās pavisam izvairīgi, jo vēlas sievai nodrošināt mierīgu gaidību laiku, bez liekas sabiedrības uzmanības.
Abiem jau ir kopīgs dēls Matīss Ūve, kurš pasaulē nāca 2019. gadā.
