Rokmūziķis Ainars Virga

"Varam lepoties visas pasaules priekšā!" mūziķis Ainars Virga nāk klajā ar patiesi emocionālu atklāsmi par latviešiem







Leģendārās grupas “Līvi” mūziķis Ainars Virga, kurš nāk no Liepājas, socvietnē “Facebook” dalījies savās pārdomās, kas viņu pārņēmušas pēc Dziesmu un deju svētku gājiena.

“Vakar gadījās garām televizoram, manu uzmanību piesaistīja vārds Liepāja. Es redzēju fragmentu no Dziesmu Svētku gājiena. Pēc brīža tikai “atautu”. ka tas nudien ir “kruti”!

Es nezinu, ko tie dažādu veidu mākslas kolektīvi kas nav, vismaz tieši saistīti ar mūziku, dara & kāda, cik liela loma tiem ir uz visa Dziesmu Svētku fonā, bet (nezināšana neatbrīvo no atbildības) jebkurā gadījumā, acīmredzot katram no tiem ir kaut kāda (lielāka vai mazāka) loma kopējā buķetē & tas ir super ka visiem ir svētki, visiem ir jautri, katrs jūtas piederīgs & vajadzīgs, bet galvenais un lielākais paldies ir visiem tiem, kas to vsu var “savākt” kopā, noorganizēt, salikt pa plauktiņiem, tas viss izskatās lieliski & mēs varam būt lepni, ka kaut kas tāds ir tikai mums & varam lepoties visas pasaules priekšā!

Visu cieņu & es lepojos, ka esmu latvietis!” – mūziķis raksta socvietnē “Facebook”.