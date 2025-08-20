Latvijā vērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums – uz to norāda arī notekūdeņu monitoringa rezultāti 0
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pēdējā laikā novēro mērenu Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, līdzīgi kā tas novērots daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, aģentūru LETA informēja SPKC.
Arī citās ES valstīs pēdējo nedēļu laikā ir vērojama Covid-19 infekcijas izplatības palielināšanās, lai gan kopējā aktivitāte joprojām ir zema un ietekme uz veselības aprūpes iestādēm ir relatīvi neliela. Ņemot vērā iepriekšējo vasaras sezonu pieredzi un to, ka Covid-19 izplatības riska faktori saglabājas, tuvākajās nedēļās var turpināt sagaidīt Covid-19 infekcijas intensitātes un stacionēto pacientu skaita mērenu pieaugumu, vērtē SPKC.
Arī stacionārās ārstniecības iestādēs pēdējās nedēļas laikā ir palielinājies no jauna stacionēto pacientu skaits ar Covid-19 infekciju. Augusta pirmajā nedēļā tika stacionēti astoņi pacienti ar diagnozi Covid-19, bet augusta otrajā nedēļā tie bija 22 pacienti.
Jūlija pēdējās divās nedēļās un augustā tika ziņots arī par sešiem nāves gadījumiem pacientiem ar Covid-19 infekciju, savukārt jūlija pirmajā pusē netika konstatēts neviens nāves gadījums.
SPKC skaidro, ka arī iepriekšējā sezonā šajā laika periodā novērots Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, un saslimstības rādītāji pērn novēroti augstāki nekā šosezon.
Gatavojoties rudens un ziemas sezonai, Latvijā ir pieejama arī atjaunotā sezonas vakcīna pret Covid-19, kas pasargā pret smagām slimības formām, ko var izraisīt pašlaik dominējošās SARS-CoV-2 Omikrona varianta apakšlīnijas, atzīmē SPKC.
SPKC vērš uzmanību, ka Covid-19 vīrusa izplatībai joprojām nav izteiktas rudens vai pavasara sezonalitātes un līdzīga epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās saistībā ar Covid-19 infekciju tika novērota arī iepriekšējo gadu vasaras mēnešos. Tam esot vairāki iemesli: imunitātes samazināšanās pret Covid-19 infekciju, intensīvāka cilvēku socializācija un mobilitāte atvaļinājumu sezonā, tostarp biežāka publisku pasākumu apmeklēšana un starptautiski ceļojumi, kas veicina jaunu vīrusa variantu izplatību.
SPKC vērš uzmanību, ka Covid-19 infekcija joprojām var izraisīt smagas slimības iedzīvotājiem, kas pieder riska grupai: vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un novājinātu imunitāti. Tādēļ būtiski vienmēr ievērot pamata profilakses pasākumus – regulāri un rūpīgi mazgāt vai dezinficēt rokas, izvairīties no pieskaršanās sejai ar netīrām rokām, klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar elkoni vai vienreizlietojamo salveti, bieži vedināt telpas un izvairīties no tiešas saskarsmes ar slimiem cilvēkiem.
Inficēšanās risku mazinot arī svaigs gaiss un aktivitātes ārā.
SPKC saslimšanas ar Covid-19 vai citu elpceļu slimību gadījumā iesaka lietot sejas maskas vai respiratorus, lai mazinātu vīrusa izplatīšanu un pasargātu no inficēšanās apkārtējos.
Cilvēkiem, kuri pieder riska grupai, joprojām ieteicama vakcinācija pret Covid-19, kura aizvien ir valsts apmaksāta, atgādina centrā.