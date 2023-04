Foto: Fotolia

Vasaras mājiņa: svarīgi to iekārtot ērti, omulīgi un ekonomiski







Autors: Rebeka Rogale, “Praktiskais Latvietis”, “Latvijas Mediji”

Uzskats par to, kādai jābūt vasaras vai dārza mājiņai, mūsdienās krietni vien mainījies, salīdzinot ar to, kādas tās bija pagājušā gadsimta 90. gados. Tagad šai mājiņai jāpilda milzum daudz funkciju, tāpēc svarīgi to iekārtot ērti, omulīgi un ekonomiski.

Komforts. Mierīgu atpūtu svaigā gaisā daudzi vēlas baudīt pēc iespējas ilgāk – līdz pat rēnajiem rudens vakariem septembra beigās un oktobrī. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par komfortu un iespēju mājiņu apkurināt, kaut vai daļēji. Bieži pietiek ar nelielu plītiņu vai elektrisko sildītāju, bet iespēja izbūvēt kamīnu vai nelielu krāsniņu piešķirs papildu omulību.

Nākamā problēma – ja namiņš tiek iekārtots gaumīgi un ar komfortu, iespējams, ka tas var piesaistīt arī zagļu uzmanību. Tāpēc jārisina jautājums par apsardzi vai signalizāciju (ja tas tiek izmantots tikai nedēļas nogalēs vai sezonāli). Vienkārša signalizācija derēs, ja tuvumā ir kaimiņi, kas tur dzīvo cauru gadu, bet, ja īpašums atrodas nomaļā vietā, labāk pieslēgt apsardzes pakalpojumus.

Remontdarbi. Galvenais – neplānot lielu pārbūvi vai pārplānošanu, citādi tas var ievilkties uz vairākiem gadiem, bet cerētā atpūta pārvērsties par dzīvi būvlaukumā. Labāk maksimāli izmantot visu, kas jau mājiņā ir. Tas attiecas gan uz dekoratīvo, gan uz konstrukciju jomu. Ir vērts pievērst uzmanību visam, kas piesaista uzmanību, ir savdabīgs, neparasts, un to vēl vairāk izcelt. Ja, piemēram, namiņā ir labi saglabājušās koka sijas, griestus krāso baltus, lai tās izceltu, ja dārza mājiņai ir veranda – to iekārto par omulīgu atpūtas vietu utt.

Minimums ir nodrošināt ēkas konstrukciju drošību, savest kārtībā jumtu, logus un durvis, parūpēties par ūdens, pavarda un elektrības pieejamību.

Turklāt atpūtai laukos nav obligāti jābūt ar visām ērtībām. Dažkārt romantiskās sajūtas palīdz raisīt arī iešana uz aku pēc ūdens un pārdomas dārza sirsniņmājiņā. Galvenais, lai sadzīve, kaut arī vienkārša, būtu ērta, sakopta un gaumīgi noformēta. Par pavardu gan jāpiedomā pamatīgāk, jo ēst gatavošanai jābūt ērtai – tas ir viens no omulības garantiem.

Noformēšana. Lai dārza mājas noskaņa būtu maksimāli pietuvināta dabai, labāk izvairīties no mūsdienīgiem stiliem un aksesuāriem. Vislabāk lauku atmosfērā iederas dažādi kantri stila paveidi, Provansas vai Vidusjūras noskaņas. Tā kā telpas parasti ar plašumu neizceļas, tās vislabāk ieturēt gaišos toņos, ko atsvaidzina ar nelieliem krāsainiem akcentiem. Nekļūdīsieties, ja izmantosiet pēc iespējas vairāk dabisko materiālu – koku, pinumus, akmeni, keramiku utt.

Iekārtojums. Atpūtas mājiņu noskaņa ir tik brīva, ka šeit kopā labi jūtas dažādu stilu un laika periodu mēbeles. Iederēsies gan vecmāmiņas bufete, gan vecā kumode, gan mūsdienīgs dīvāns un vienkāršas konstrukcijas plaukti.

Visu, ko vedam uz dārza namiņu, sakopjam, atjaunojam un padarām acīm tīkamu.

Galvenais – saskaņot toņus un neizvēlēties ļoti spēcīgus kontrastus. Tikai viens “bet” – mūsdienu atpūtas mājiņa nekādā ziņā nav veco lietu un mantu noliktava. Motivācija vienmēr ir viena un tā pati – kāpēc pirkt vasarnīcai kaut ko jaunu, ja turp var aizvest veco krēslu, padilušo dīvānu vai galdu ar nolauzto kāju? Tad nav jābrīnās, ka namiņā ar laiku nav vietas, tas kļuvis tumšs un drūms.

Aksesuāri. Tekstilu vislabāk izvēlēties vienkāršu, izturīgu un viegli kopjamu. Kantri stilam derēs lins un kokvilna, rustikālu noskaņu papildinās kāda zvērāda, āda vai zamšs. Angļu kantri stilam piestāv rūtaini, bet Provansas stilam – svītraini vai viegli puķaini audumi. Derēs interesantas lietas ar stāstu. Priekšroka ir dabiskajiem materiāliem – pītiem groziem un lādēm, keramikas traukiem un vāzēm, koka figūrām un dekoriem, svecēm, ģimenes fotogrāfijām, sauso ziedu kompozīcijām un lupatu deķīšiem. Atpūtai nepieciešamas lietas, ko uzlūkot ar prieku un kam patīkami pieskarties.