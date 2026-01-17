Policija Pļavniekos pa pēdām noķer narkodīleri – viņa mājās atrastais liek ieplest acis 27
Šā gada 13. janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu realizāciju lielā apmērā Rīgā, Pļavniekos, aizturēja kādu iepriekš sodītu vīrieti un sievieti. Kratīšanu laikā izņemti apmēram 12 kilogrami MDMA tablešu un 540 gramu amfetamīna. Tāpat no vīrieša atsavināti 161 816 eiro skaidras naudas, kas, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Strādājot narkotisko vielu nelikumīgas aprites apkarošanas jomā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja likumsargi nonāca pa pēdām 1986. gadā dzimušam vīrietim un 2002. gadā dzimušai sievietei, kuri, iespējams, Rīgas pilsētā tirgoja narkotiskās vielas. Šā gada 13. janvārī policisti abas personas aizturēja. Aizturēšanas brīdī pie vīrieša atradās 11 MDMA tabletes. Jāpiemin, ka vīrietis jau iepriekš sodīts saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu realizāciju.
Veicot kratīšanu aizdomās turētā vīrieša īrētas mājas palīgtelpā, kas atrodas Rīgā, Pļavniekos, likumsargi atrada un atsavināja 12 kg MDMA tablešu (iespējams, ap 50 000 gabalu tablešu), 500 g amfetamīna un naudu – 153 585 eiro.
Tāpat vīrieša vieglajā automašīnā atrasts un izņemts vēl 40 g amfetamīna, 3 MDMA tabletes un skaidra nauda – 8220 eiro.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 253.1 panta trešo daļu – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Ņemot vērā, ka vīrietim nav oficiālas darbavietas, pastāv pamatotas aizdomas, ka pie viņa atrastā nauda iegūta noziedzīgā ceļā. Ja tiks apstiprināta naudas nelegāla izcelsme, tiks lemts par tās ieskaitīšanu valsts budžetā.
Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.