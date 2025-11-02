“Vēl vakar runājām pa telefonu…” Mūžības ceļā devies PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis 0
“Siera” klubs sociālajos medijos dalījies ar kādu ļoti skumju ziņu.
“Vakar vēl runājām pa telefonu… Šorīt Imants Balodis devās mūžības ceļā. PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs, SIERA KLUBS valdes loceklis, izcils uzņēmuma vadītājs, brīnišķīgs padomdevējs un sirsnīgs cilvēks. Šobrīd vārdi ir lieki, tie mūs nespēj mierināt. Milzīgs zaudējums. Vislielākā līdzjūtība tuviniekiem un Straupes kolektīvam.”
Komentāros pie ieraksta ir neskaitāmi līdzjūtības apliecinājumi un skumjas, ka mūžībā aizsaukts labs cilvēks.
Imants Balodis bija PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs kopš, viņš ir bijušais piena ražošanas saimniecības „Stalbe” vadītājs. Par panākumiem lauksaimniecības kooperācijā trīs reizes saņemti „Sējēja” laureāta diplomi.