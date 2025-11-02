“Vēl vakar runājām pa telefonu…” Mūžības ceļā devies PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis 0

LA.LV
15:11, 2. novembris 2025
Ziņas Latvijā

“Siera” klubs sociālajos medijos dalījies ar kādu ļoti skumju ziņu.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

“Vakar vēl runājām pa telefonu… Šorīt Imants Balodis devās mūžības ceļā. PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs, SIERA KLUBS valdes loceklis, izcils uzņēmuma vadītājs, brīnišķīgs padomdevējs un sirsnīgs cilvēks. Šobrīd vārdi ir lieki, tie mūs nespēj mierināt. Milzīgs zaudējums. Vislielākā līdzjūtība tuviniekiem un Straupes kolektīvam.”

Komentāros pie ieraksta ir neskaitāmi līdzjūtības apliecinājumi un skumjas, ka mūžībā aizsaukts labs cilvēks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

Imants Balodis bija PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs kopš, viņš ir bijušais piena ražošanas saimniecības „Stalbe” vadītājs. Par panākumiem lauksaimniecības kooperācijā trīs reizes saņemti „Sējēja” laureāta diplomi.

Tēmas