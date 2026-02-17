Vēl var paspēt! Pasākumu pieteikšana Sarunu festivālam LAMPA 2026 tuvojas noslēgumam 0
Pasākumu pieteikšana Sarunu festivāls LAMPA 2026. gada programmai strauji tuvojas noslēgumam. Līdz 20. februāra plkst. 23.59 vēl iespējams pieteikt savu ideju festivālam, kas šovasar 10. un 11. jūlijā jau tradicionāli notiks Cēsīs. Festivāla programma veidojas kopradē ar cilvēkiem un organizācijām no visdažādākajām jomām, tāpēc pieteikumi gaidīti no sarunu entuziastiem, privātā, valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī visiem, kam svarīgas jēgpilnas sarunas.
Šogad festivāls aicina pievērsties tēmām, par kurām nedrīkst nerunāt. Tās var būt tēmas par neērtiem un sarežģītiem jautājumiem, par kuriem sabiedrībā bieži klusējam, bet tikpat nozīmīgas ir sarunas par uzvarām, ambīcijām un Latviju, kādu vēlamies redzēt nākotnē. Demokrātiskā sabiedrībā svarīgi ne tikai runāt, bet arī sadzirdēt vienam otru un meklēt kopīgus risinājumus. Ja ir tēma, par kuru jau sen gribas runāt, bet līdz šim tā atlikta uz vēlāku, šis varētu būt īstais brīdis to celt gaismā.
“Bieži vien labas idejas atliekam, domājot, ka laika vēl gana. Taču sarunas, kas ir patiešām svarīgas, ir pelnījušas notikt tieši tagad! Ja ir temats, kas neatstāj mierā, aicinu to pieteikt LAMPĀ,” saka festivāla direktore un programmas kuratore Egita Prāma.
Pasākumu formāti LAMPĀ ir daudzveidīgi – līdzās diskusijām un debatēm notiek darbnīcas, performances, spēles un citas iesaistošas aktivitātes. Par satura veidotāju var kļūt trīs veidos: organizējot divu dienu programmu, divu dienu aktivitāti vai vienu pasākumu uz festivāla nodrošinātajām skatuvēm. Programma tiek veidota konkursa kārtībā.
LAMPAS apmeklējums ikvienam ir bez maksas. Pasākumu rīkotāji festivāla tapšanā piedalās ar līdzmaksājumu, taču iespējams pieteikties arī bezmaksas dalībai uz patronu skatuvēm:
Swedbank Uzņēmējdarbības skatuve – pasākumiem par ilgtspējīgu, atbildīgu un uz izaugsmi vērstu uzņēmējdarbību, ekonomiku un finansēm.
British Council pārstāvniecības Latvijā un Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas rīkotā Reģionu skatuve – pasākumiem, kas aktualizē Latvijas reģionu un kopienu jautājumus.
Fonda AUGT Izglītības skatuve – sarunām par izglītību un mācīšanos visa mūža garumā.
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā skatuve “Eiropa ir te!” – pasākumiem par Eiropas Komisijas prioritātēm un šobrīd aktuālajiem Eiropas savienības jautājumiem – aizsardzību un drošību, ilgtspējīgu labklājību, konkurētspēju, demokrātiju un sociālo taisnīgumu.
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS nodrošina ierobežotu vietu skaitu bezmaksas dalībai viena pasākuma, aktivitāšu un divu dienu programmu rīkotājiem – indivīdiem, biedrībām, nodibinājumiem un sociālajiem uzņēmumiem, kas īsteno sabiedriskā labuma iniciatīvas. Tāpat iespējama dalība ar samazinātu līdzmaksājumu.
Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama festivāla mājaslapā: https://festivalslampa.lv/lv/pieteikties.
Ja ideja jau ir galvā, ir pēdējais brīdis to noformulēt un iesniegt!
Par Sarunu festivālu LAMPA
Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.
Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, “Swedbank Latvija”, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo”, British Council pārstāvniecība Latvijā un Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija, fonds AUGT un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Festivāla norisi atbalsta: Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “LMT”, “Enefit”, “DNB Bank ASA” Latvijas filiāle, “SCHWENK Latvija”, “Coca-Cola Baltics”, “Ignitis Group”, “Adaptive”, “Vindr” un “Latvijas valsts meži”.