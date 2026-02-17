“Nekad dzīvē neesmu mazgājusi.” Cilvēki diskutē par mūžsenu virtuves dilemmu – vai kartupeļus pirms mizošanas jāmazgā? 0
Sociālie tīkli nereti ir laba vieta, kur atrast sadzīviskus padomus un ieteikumus, kā ikdienā darīt lietas efektīvāk. Dažreiz vienkārši ir vēlme noskaidrot, kā pieņemts darīt citās mājās. Šoreiz stāsts par kādu diskusiju platformā “Threads”. Diskusijas temats patiesībā ir bieži debašu raisošs jautājums – vai kartupeļus, burkānus, bietes un citus dārzeņus vispirms vajadzētu nomazgāt un tikai tad mizot, vai tomēr labāk rīkoties otrādi?
Vairums diskusijā iesaistīto norādīja, ka parasti vispirms nomazgā dārzeņus, pirms tos sāk mizot. Tomēr ir arī cilvēki, kuri neredz jēgu mazgāt, tad mizot, un tad atkal mazgāt.
Lūk, cilvēku viedokļi par šo tēmu!
Lai gan sabiedrībā viedokļi dalās, eksperti ir vienisprātis – dārzeņi un augļi vispirms ir jānomazgā un tikai tad jāsāk tie mizot.
Pat ja jūs neēdīsiet mizu, jūs to pārgriežat ar nazi. Ja neesat nomazgājis, noberzis avokado ārpusi, nazis var pārnest baktērijas no mizas uz mīkstumu.
Tas pats attiecas uz visiem produktiem ar mizu. Arī mizojot augļus, kas nav noskaloti, baktērijas no jūsu pirkstiem var pārnesties uz augļiem. Vienmēr noskalojiet augļus un dārzeņus pirms to mizošanas, griešanas vai ēšanas.