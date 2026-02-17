Foto: LETA

Latvijā gaidāma saulaina diena! Laika prognoze šodienai 0

LETA
7:33, 17. februāris 2026
Ziņas Dabā

Otrdiena Latvijā būs pārsvarā saulaina, vietām Latgalē un Vidzemē – mākoņaina, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz -4..-9 grādiem.

Rīgā gaidāms saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -6 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1013-1018 hektopaskāli jūras līmenī.

