“Tur Ķīna smaida par mums, krievi mēli rāda, amerikāņi pat acīs neskatās…” Bet igauņi tikmēr atkal kaut ko paguvuši izdarīt 0
Robeža būs uzcelta – ko darīsim tālāk? “Tie puikas [nelegālie imigranti – red.] turpinās forsēt, viņi grib tikt iekšā mūsu valstī, tā ir organizētā noziedzība, bet tas ir štrunts,” tā savu komentāru par šo būtisko tematu iesāk TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče.
Eiropas Savienība esot izdomājusi, kā ar to cīnīties, proti, “vai nu jūs pieņemat, vai – maksājat!”, bet nav arī teikts, kur paliek tie, par kuriem samaksā – tos laikam aizsūtīs kaut kur ellē ratā, smejas Puče.
Ir tāds Solidaritātes fonds, kurā iemaksā naudu, ja valsts nevēlas pieņemt bēgļus un migrantus, taču Solidaritātes fonds darbojas arī “uz otru pusi”, šādam aspektam uzmanību aicina pievērst Puče.
Lielākās problēmvalstis, kurām jāsaskaras ar šo migrantu masām, ir Grieķija, Kipra, Spānija un Itālija, riska zonā savukārt skaitās Beļģija, Bulgārija, Vācija, Igaunija, Īrija, Francija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija un Somija.
“Kas mums spīd šajā sakarā?” vaicā Puče. “Mēs varam tikt vaļā no šī visa un mums vēl piemaksā no Solidaritātes fonda – varēsim bukletus sagatavot un triekt migrantus ar tiem prom!”
Tagad izrādās, ka virkne valstu, starp kurām nav Latvija, bet ir Igaunija, – kā viņi tur tikuši, mēs nezinām, – atzīst Puče, norādot, ka Bulgārija, Igaunija, Čehija, Horvātija, Austrija un Polija paziņojušas, ka tās var tikt daļēji vai pilnībā atbrīvotas no solidaritātes iemaksām Solidaritātes fondā.
Kā sarkastiski izsakās Puče – bēgļi nāk, viņiem par to neko nemaksā, bet pārējām valstīm par atteikšanos no bēgļiem ir jāmaksā. Igauņi panākuši, ka viņiem nebūs jāmaksā.
“Ko mēs panācām, kāpēc mēs tur neesam? Ārlietu ministrija klusē, sakot – nav jau tik vienkārši, kā izskatās,” nikns ir Puče, sakot: “Nē, nu igauņi kaut ko panāca, bet mēs tikmēr ANO Drošības padomē, jo tur ir visdrošāk – tur Ķīna smaida par mums, krievi rāda mēli, amerikāņi pat acīs neskatās – tur ir ļoti droši, kamēr visi pārējie cīnās par savas valsts interesēm!”