Vēlos ierīkot privātmājas teritorijā atpūtas–grila zonu. Vai ir kādi ierobežojumi, ugunsdrošības prasības? Vai jānokārto saskaņojums ar kaimiņiem? Ilze S.

Pienākums nepieļaut ugunsgrēku

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldē norāda, ka prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas, nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi. Šo noteikumu 6. punkts nosaka, ka fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.

Ugunsdrošības noteikumi nenosaka atsevišķas prasības atpūtas–grila zonas ierīkošanai privātmājas teritorijā. Taču attiecīgās pašvaldības saistošie noteikumi, iespējams, nosaka kādas prasības, lai ierīkotu šādu zonu un lietotu grilu privātmāju teritorijās. Pirms grila zonas izveides būtu ar tiem jāiepazīstas.

Zvērināta advokāta Rinalda Buša palīdze Ērika Gribonika skaidro – Civillikums paredz, ka īpašnieks var viņam piederošo lietu valdīt, iegūt tās augļus, izlietot pēc sava ieskata savas mantas pavairošanai un vispār to lietot visādā kārtā, kaut arī no tā rastos zaudējums citai personai. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma īpašnieks bauda plašu rīcības brīvību, arī atpūtas–grila zonas ierīkošanā sev piederošajā nekustamajā īpašumā. Tomēr jārēķinās ar atsevišķiem no tiesību normām izrietošiem nekustamā īpašuma lietošanas ierobežojumiem.

Ieteicams saskaņot ar kaimiņiem

Atbilstīgi Civillikuma 1088. panta otrajai daļai grila zonu nevarēs ierīkot pie kaimiņiem piederoša mūra, tas ir, ēkas (būves) sienas, bez viņu piekrišanas. Lai netraucētu kaimiņus ar dūmiem un ēdiena radītām smaržām, grila vieta būtu jāizvēlas vismaz pusotra metra attālumā no kaimiņu robežas. Citus ierobežojumus atpūtas–grila zonas izvietojumam attiecībā pret robežojošo nekustamo īpašumu normatīvie tiesību akti neparedz. Īpašs saskaņojums par attiecīgās zonas izveidi no robežojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem vai lietotājiem nav jāsaņem, tomēr ieteicams pārrunāt, vai iecerētajā vietā atpūtas–grila zonas izveide nebūs traucējoša, jo saskaņā ar Civillikuma 913. pantu nekustamā īpašuma valdījuma traucēšanas gadījumā (piemēram, dūmi, smakas, trokšņi) kaimiņi ir tiesīgi prasīt aizskāruma pārtraukšanu.

Arī juriste uzsver, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, arī par sabiedrisko kārtību, par nama un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumā. Tādējādi pirms ieceres īstenošanas ieteicams iepazīties ar attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Der zināt

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9. panta pirmo daļu zemesgabala īpašnieks ir atbildīgs par vispārējo ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Izvietojot grilu, jāpārliecinās, vai tam blakus nav ugunsnedrošu materiālu un priekšmetu.

KONSULTĒJUSI zvērināta advokāta Rinalda Buša palīdze ĒRIKA GRIBONIKA