“Veselā tautā vesels gars” – skolās un bērnudārzos izceļ vietējo produktu nozīmi bērnu uzturā 0
Par godu Latvijas valsts svētku mēnesim no 11. līdz 14. novembrim ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs “Baltic Restaurants” vairākās Latvijas skolās un bērnudārzos organizē Latvijas dārzeņu un augļu dienas “Veselā tautā vesels gars”. Iniciatīvas mērķis ir veicināt bērnu izpratni par veselīga uztura nozīmi un vietējo produktu vērtību, stiprinot lepnumu par Latvijas zemi un cilvēkiem, kuri to kopj.
Latvijas dārzeņu un augļu dienu ietvaros vietējo produktu iekļaušana izglītības iestāžu ēdienkartēs tiek īpaši izcelta, aicinot pievērst uzmanību vietējo dārzeņu nozīmei bērnu veselībā, attīstībā un ikdienas ēšanas paradumos.
“Baltic Restaurants” valdes loceklis Guntis Bredovskis stāsta: “Skolu ēdināšanā vienmēr dodam priekšroku Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. Kad sezonā ir pieejami vietējie dārzeņi un augļi, tos iekļaujam ēdienkartēs biežāk – tas ļauj bērniem ēst svaigi un pilnvērtīgi, vienlaikus stiprinot Latvijas zemniekus un ražotājus. Tā veidojas sadarbība, kurā ieguvēji ir visi – vietējais audzētājs piegādā savus labumus skolām un bērnudārziem visā Latvijā, bet mēs varam būt droši, ka bērni saņem kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Šobrīd sadarbojamies ar vairāk nekā 100 Latvijas saimniecībām, un mūs visus vieno viens mērķis – lai bērni būtu paēduši un veseli.”
Latvijā audzēti dārzeņi un augļi ir ne tikai veselīgas ēdienkartes pamats, bet arī nozīmīga daļa no valsts ekonomikas un lauku reģionu attīstības. Vietējie produkti nozīmē īsāku ceļu līdz patērētājam, mazāku ietekmi uz vidi un lielāku uzticību tam, kas nonāk uz šķīvja. Tāpēc arī publiskajā ēdināšanā ir jāmeklē risinājumi, kā ciešāk sadarboties ar Latvijas zemniekiem un ražotājiem.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Zīvarts papildina: “Latvijas laukos izaudzētie un vietējo ražotāju produkti ir labākais, ko varam piedāvāt mūsu bērniem. Zemkopības ministrijas mērķis ir, lai ikvienā skolā un bērnudārzā bērni saņemtu pilnvērtīgu, garšīgu un uzturvielām bagātu ēdienu, kas gatavots no Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. Atbalstot vietējos zemniekus un ražotājus, mēs ne tikai rūpējamies par jaunās paaudzes veselību, bet arī stiprinām Latvijas ekonomiku un veicinām tās ilgtspējīgu attīstību.”
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi “Rīcības plānu skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanai Latvijā 2025.-2027.gadam”, lai nodrošinātu skolēnus ar veselīgu un garšīgu maltīti, kas pagatavota primāri no vietējiem ilgtspējīgiem produktiem, padziļinot visu skolēnu ēdināšanā iesaistīto izpratni par veselīgu uzturu, ēšanas kultūru un ilgtspējīgu dzīvesveidu.
Latvijas dārzeņu un augļu dienas “Veselā tautā vesels gars” tiek atzīmētas ne tikai skolās un bērnudārzos, bet arī biroju ēkās, universitātēs un citur, kurās ēdināšanu nodrošina “Baltic Restaurants” ar zīmoliem “Daily”, “Restart”, “Noonbox” un “Fristar”.