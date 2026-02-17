Latvija, turam īkšķus! Mūsu hokejistiem izšķiroša cīņa par ceturtdaļfinālu 0
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs šodien Latvijas vīriešu hokeja izlase cīnīsies par vietu ceturtdaļfinālā, startēs biatlonisti stafetē un bobslejisti noslēgs divnieku sacensības.
Latvijas un Zviedrijas hokeja izlases izslēgšanas turnīra pirmās kārtas maču “Milano Santagiulia” arēnā sāks plkst. 22.10 pēc Latvijas laika. Uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar ASV.
Pirms tam plkst. 15.30 Anterselvā 4×7,5 kilometru stafeti biatlonā sāks Latvijas izlase, kuras sastāvā būs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Savukārt plkst. 20 un 22.05 Kortīnā d’Ampeco pēdējos divus braucienus aizvadīs Latvijas bobsleja divnieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu un stūmēju Matīsu Mikni.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Latvijas hokejisti olimpisko spēļu turnīru sāka ar zaudējumu 1:5 ASV, pēc tam ar 4:3 uzvarēja Vāciju, bet izšķirošajā mačā par otro vietu grupā un parocīgāku pretinieku “play-off” pirmajā cīņā nācās ar 2:4 atzīt Dānijas pārākumu. Noslēgumā Latvijai pēdējā, ceturtā vieta grupā un desmitā kopējā tabulā, pretiniekos iegūstot septīto pozīciju guvušo Zviedriju.
Zviedri turnīru sāka ar grūtu uzvaru 5:2 pār Itāliju, pēcāk ar 1:4 zaudēja Somijai un noslēgumā ar 5:3 guva virsroku pār Slovākiju. Apakšgrupā zviedri ieņēma trešo vietu.
Latvijas hokejisti iepriekšējos divos pasaules čempionātos Zviedrijai zaudēja ar 2:7 un 0:6, bet 2023. gada ceturtdaļfinālā Rīgā uzvarēja ar 3:1. Olimpiskajā spēlēs latvieši ar zviedriem tikušies trīs reizes un visās zaudējuši, tajā skaitā arī 2022. gadā, kad grupas spēle ar Zviedriju bija rezultātā ciešākā – 2:3.
Vēl otrdien plkst. 13.10 Vācija spēkosies ar Franciju par iespēju tikties ar Slovākiju, kā arī Šveice duelēsies ar Itāliju, uzvarētājai kļūstot par Somijas pretinieci. Plkst. 17.40 būs Čehijas un Dānijas mačs, kura uzvarētāja ceturtdaļfinālā krustos nūjas ar Kanādu.
Biatlonā Latvijas sportistiem šīs būs pēdējās sacensības vīriešu konkurencē, jo neviens no četriem latviešiem nekvalificējās sacensībām ar kopēju startu. Stafetē Latvijas vīri startēs pirmo reizi kopš 2010. gada, kad Vankūverā Edgars Piksons, Ilmārs Bricis, Rastorgujevs un Kristaps Lībietis izcīnīja 18. vietu.
Līdz tam Latvija bija pārstāvēta visās olimpiskajās spēlēs, 1998. gadā Nagano izcīnot sesto vietu.
Bobslejā divnieku sacensībās Kalenda ar Mikni pēc pirmajiem diviem braucieniem ir sestajā vietā, kas ir augstvērtīgs rezultāts, ņemot vērā šīs sezonas sniegumu.
Kalendas divnieks pirmajā braucienā uzrādīja devīto labāko laiku, bet otrajā braucienā bija ceturtie, pakāpjoties par trim pozīcijām uz augšu. Summā Latvijas ekipāža no līderiem vāciešiem Johanesa Lohnera un Georga Fleišhauera atpaliek 1,53 sekundes, bet pirmais trijnieks ir 0,29 sekunžu attālumā.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā – Roberts Krūzbergs.