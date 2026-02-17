Piesedz vai nokaļķo augļukoku stumbrus: dārza darbu kalendārs no 17. līdz 23. februārim 0
Autors: Ārija Rudlapa / Praktiskais Latvietis
Lai gan ziema turpinās pilnā sparā, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
17.02 . Nelabvēlīga diena. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Novērtē dārza būves, novāc bojātās un savu laiku nokalpojušās.
18.02. Ziedu diena. Cērt kokus malkai un materiā-liem. Ievāc tējām bērzu un apšu pumpurus. Laba diena maizes un kūku cepšanai.
19.–21.02. Lapu dienas. Sēj garšaugus. Liek diedzēties sīpolus lokiem, kressalātus un citu augu šim nolūkam paredzētās sēklas. Laista, mazgā un mitrina lapas, kā arī mēslo telpaugus. Siltumnīcās sēj salātus, dilles, rukolu, ja laika apstākļi piemēroti. Piesedz dekoratīvos skujkokus, lai tie neciestu no saules apdegumiem.
22.–23.02. Augļu dienas. Uzmana augļukokus, piesedz vai nokaļķo stumbrus, lai pasargātu no bojājumiem. Sēj dēstiem papriku, mēneša beigās arī tomātus. Ja pieturas saulains, ne pārāk auksts laiks, veic atjaunojošo griešanu ogulājiem: upenēm, jāņogām, ērkšķogām.