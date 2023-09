Pirms 42 gadiem slimnīcas darbinieki tūlīt pēc dzimšanas no Marijas Andželikas Gonsalesas rokām paņēma viņas dēlu. Dokumentos teikts, ka viņi vēlāk paziņoja, ka dēls ir miris. Tagad viņa tikās ar viņu aci pret aci savās mājās Valdivijā, Čīlē, vēsta “Voanews”.

“Es tevi ļoti mīlu,” Džimijs Liperts Teidens raudot teica savai mātei spāņu valodā, kad viņi apskāvās.

Viņa centieni atrast dzimto ģimeni sākās aprīlī. Toreiz viņš lasīja ziņas par adoptētajiem bērniem, kuri bija dzimuši Čīlē un ar Čīles bezpeļņas organizācijas Nos Buscamos starpniecību atkal tikušies ar saviem īstajiem radiniekiem.

Organizācija atklāja, ka Teidens piedzima priekšlaicīgi Santjago slimnīcā, Čīles galvaspilsētā, un tika ievietots inkubatorā. Viņa mātei Gonzalesai lika pamest slimnīcu, bet, kad viņa atgriezās pēc bērna, viņai paziņoja, ka viņš ir miris, teikts dokumentos.

Tagad viņš dzīvo Ešburnā, Virdžīnijas štatā, kur strādā par advokātu krimināllietās.

Forty-two years ago, hospital workers took Maria Angelica Gonzalez’ son from her arms right after birth and later told her he had died.

More than four decades later, they’ve been reunited. https://t.co/ndsnW7Kd9Y pic.twitter.com/Ozvun5ynYE

