#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: LA.LV kolāža (EPA/SERGEY DOLZHENKO; REUTERS/SCANPIX )

Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību 0

LA.LV
20:49, 19. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu uzstāja, lai viņš tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viens pret vienu, lai gan amerikāņu līderis bija piedāvājis sarīkot trīspusēju samitu. Par to ziņo “Politico”, atsaucoties uz augsta ranga amatpersonu no ASV administrācijas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

ASV prezidents piedāvāja Krievijas diktatoram sarīkot trīspusēju tikšanos ar Zelenski, taču Putins atbildēja, ka amerikāņu līderim nevajagot ierasties.

Pēc izdevuma avota teiktā, pēc šīs sarunas Trampa komanda sāka strādāt pie šī jautājuma. ASV prezidenta īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam tika uzdots izlīdzināt atsevišķas domstarpības starp pusēm.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt
Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības
Cilvēkiem, kuri slepeni cīnās ar finansiālām grūtībām, parasti mājās trūkst šo 11 lietu

Trampa administrācija tic, ka Putins ir gatavs mieram

Baltais nams kopumā palika apmierināts ar to, kā noritēja tikšanās. Pēc Trampa telefonsarunas ar Putinu 18. augustā ASV administrācijā mazinājās bažas par to, kā bija noritējusi tikšanās Aļaskā.

“Pēc Aļaskas mēs bijām priecīgi, ka Putins vispār runāja, un bija pazīmes, ka mēs varam sākt sarunas,” sacīja Trampa administrācijas pārstāvis.

Vēl viens pārstāvis uzsvēra, ka Putins pirmo reizi sācis runāt par drošības garantijām Ukrainai, nevis vienkārši noraidīt visus piedāvājumus. Viņš atzīmēja, ka Aļaskas tikšanās tam ir palīdzējusi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Lūk, kas bija aizliegts vienīgajiem cilvēkiem, kuri noklausījās slepenās Trampa un Putina sarunas
Vai tiešām šeit? Atklāta iespējamā vieta, kur varētu notikt Zelenska un Putina tikšanās
Šī vēstule ir tavai sievai: lūk, ar kādiem paņēmieniem Zelenskis vakar “aptina ap pirkstu” Trampu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.