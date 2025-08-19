Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu uzstāja, lai viņš tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viens pret vienu, lai gan amerikāņu līderis bija piedāvājis sarīkot trīspusēju samitu. Par to ziņo “Politico”, atsaucoties uz augsta ranga amatpersonu no ASV administrācijas.
ASV prezidents piedāvāja Krievijas diktatoram sarīkot trīspusēju tikšanos ar Zelenski, taču Putins atbildēja, ka amerikāņu līderim nevajagot ierasties.
Pēc izdevuma avota teiktā, pēc šīs sarunas Trampa komanda sāka strādāt pie šī jautājuma. ASV prezidenta īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam tika uzdots izlīdzināt atsevišķas domstarpības starp pusēm.
Trampa administrācija tic, ka Putins ir gatavs mieram
Baltais nams kopumā palika apmierināts ar to, kā noritēja tikšanās. Pēc Trampa telefonsarunas ar Putinu 18. augustā ASV administrācijā mazinājās bažas par to, kā bija noritējusi tikšanās Aļaskā.
“Pēc Aļaskas mēs bijām priecīgi, ka Putins vispār runāja, un bija pazīmes, ka mēs varam sākt sarunas,” sacīja Trampa administrācijas pārstāvis.
Vēl viens pārstāvis uzsvēra, ka Putins pirmo reizi sācis runāt par drošības garantijām Ukrainai, nevis vienkārši noraidīt visus piedāvājumus. Viņš atzīmēja, ka Aļaskas tikšanās tam ir palīdzējusi.