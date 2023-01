VIDEO. Brīvprātīgie evakuē Ukrainas civiliedzīvotājus no ciematiem netālu no Soledaras Ieteikt







Septiņus Ukrainas civiliedzīvotājus, tostarp sievieti ar kustību traucējumiem un 5 gadus vecu meiteni, brīvprātīgie evakuēja 13.janvārī no Paraskovijivkas ciemata, kas atrodas aptuveni 5 kilometrus no Soledaras, kur notiek sīvas kaujas. Brīvprātīgie ceļo naktī, lai izvairītos no smagām apšaudēm, kas, viņuprāt, notiek dienas laikā, ziņo medijs “Radio Free Europe/Radio Liberty”.

“Mēs dodamies uz Paraskovijivku, lai evakuētu cilvēkus. Tagad ciemats ir tuvu frontes līnijai. Dienā būs stipras apšaudes. Tagad ir drošākais laiks cilvēkus aizvest no turienes,” braucot uz ciematu, stāsta brīvprātīgā Klaudija. Viņa norāda, ka krievu spēki ir aptuveni 2 kilometru attālumā no ciemata.

“Mēs gaidām rītausmu, lai varētu braukt ar izslēgtiem lukturiem. Pirms dienas sākuma mēs aizvedīsim cilvēkus prom no ciemata. Katrs dara, ko var šī kara laikā. Šie cilvēki ir jāglābj,” uzsver brīvprātīgais Pavlo.

Vietējais iedzīvotājs Valērijs norāda, ka situācija ciematā ir briesmīga, vienā no apšaudēm tika nogalināta viņa sieva, tāpēc viņš uzskata, ka visi ciemata iedzīvotāji ir jāevakuē.

Kāda cita vietājā iedzīvotāja norāda, ka palikt ciematā ir baisi un viņas sirds to vairs nespēj izturēt.

Blakus esošās pilsētas Soledaras iedzīvotāja Olena norāda, ka evakuācija notika tŗīs dienas. Šo dienu laikā notika nepārtrauktas apšaudes. Par savu pilsētu sievietei daudz nav, ko teikt. Tā ir nolīdzināta līdz ar zemi.

Evakuētie ciemata cilvēki nogādāti tuvējā Slovjanskas slimnīcā. Nepieciešamības gadījumā viņus pārvietos uz drošāku vietu.