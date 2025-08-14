“Rādām piemēru, ka nekas nav šķērslis,” Edgars Jaunups par “Krastu mača” nozīmīgumu 0
Šajā nedēļas nogalē Esplanādē piedzīvosim kārtīgu basketbola maratonu! 24 stundas basketbola bez apstājas, spilgtas emocijas un azarta dzirksteles – tas ir “Krastu mačs”, viens no gaidītākajiem Rīgas svētku notikumiem. Jau 16 gadus šis turnīrs pulcē gan kaislīgus spēlētājus, gan skatītājus, kas nāk izbaudīt ne tikai fantastisku atmosfēru, bet arī neaizmirstamus mirkļus. Pirms lielā notikuma uz nelielu sarunu noķērām turnīra idejas autoru – Edgaru Jaunupu.
Ideja par šāda veida turnīru aizsākās īsi pirms 2010. gada, kad jau bija atjaunots basketbola klubs “VEF Rīga”.
“Toreiz šķita – cik slikti, ka Rīgas svētku laikā nav neviena sportiska pasākuma. Labākajā gadījumā bija tikai dziedāšana un dejošana, sliktākajā – alkohola lietošana un ēšana. Nebija nekā par sportošanu,” stāsta Jaunups.
Priekštecis “Krastu mačam” ir “Karaļu mačs”, kas 1996. un 1997.gadā norisinājās starp Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. Arī tā bija diennakts spēle.
Jaunups uzsver, ka mērķis bijis iedibināt jaunu tradīciju – lai sportošana kļūtu par dabisku svētku sastāvdaļu.
“2010.gadā nonācām līdz tam, ka jāiedzīvina brīnišķīga tradīcija – basketbols zem klajas debess. Ja 3×3 basketbols zem klajas debess ir ierasta lieta, tad 5×5, protams, spēlē ļoti reti. Tā mēs šo tradīciju iedibinājām, un šogad jau 16. gadu “Krastu mačs” priecēs cilvēkus.”
“Sportošanai ikvienā vecumā ir jābūt dabiskai dzīves sastāvdaļai. Tai skaitā svinot svētkus, jo vienmēr var atrast iespēju pasportot. Ar “Krastu maču” rādām piemēru, ka nekas nav šķērslis – nedz laikapstākļi, nedz svētki.
Pēc jaunākajiem “Eurostat” datiem, mēs esam visneveselīgākā nācija Eiropas Savienībā! Protams, ka puse no problēmas slēpjas sporta infrastruktūras pieejamībā, īpaši reģionos. Sporta infrastruktūra vecāka gada gājuma cilvēkiem Latvijā ir zem katras kritikas,” pauž Jaunups.
Viņš uzsver vēl kādu būtisku aspektu: “Sportošana kļūs populāra tikai tad, ja sportos arī vecāki. Ja bērns no mazotnes redzēs, ka mamma un tētis regulāri kustas un trenējas, viņš darīs to pašu. Tikai tā bērni neizvairīsies no sporta stundām skolā.”
Nav šaubu, ka prieks un enerģija, ar kādu komandas iesaistās “Krastu mačā”, ir iedvesma ikvienam latvietim ikdienā dzīvot aktīvāk un veselīgāk. Bet līdzās tam turnīrs šogad, kā iepriekšējos gadus, pildīs vēl kādu īpašu misiju – katrs gūtais punkts tiks pārvērsts eiro, kas tiks ziedots Ukrainas atbalstam.
Jaunups sagaida, ka turnīrs sniegs pozitīvas emocijas ikvienam dalībniekam un skatītājam, un gandarījuma sajūtu organizētājiem.
“Es sagaidu sīvu cīņu laukumā un lielu rezultātu, jo punkti pārvērtīsies eiro, sniedzot nepieciešamo atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju. Ne mazāk gaidu arī brīnišķīgus priekšnesumus no mūziķiem un aktieriem, kuru piedalīšanās turnīrā vienmēr bijis īpašs notikums. Interesanta spēle solās būt starp basketbola klubu “VEF Rīga”, kas komandai būs pirmā spēle šosezon, spēkojoties ar “Ghetto Family” komandu. Pāri visam valdīs kolosāla atmosfēra, ko radīs arī spilgti mākslinieki – Ozols, Pruseks, 100 Debija, Roberts Gobziņš, “Sudden Lights” un citi. Es tiešām sagaidu, ka atkal “Krastu mačs” būs galvenais Rīgas svētku notikums.”
Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” sāksies sestdien, 16.augustā, plkst. 14.00, kad notiks skatītāju iecienītais “CleanR” tālmetienu konkurss, savukārt plkst. 15.00 ar divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības basketbolā “VEF Rīga” spēli pret “Ghetto Family” tradicionāli tiks atklāts diennakts basketbola turnīra spēļu maratons. Laukumā dosies aktieri, mūziķi, aktrises, mūziķes, politiķi, influenceri un labākās Latvijas amatieru basketbola komandas.