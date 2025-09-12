Tieši saistīts ar Ukrainu: noskaidrots, uz kuru objektu Polijā Putins nosūtīja savus dronus 11
Ir atklājies, ka Krievijas bezpilota lidaparāti, kas ielidoja Polijas gaisa telpā, devās tieši uz NATO bāzi Žešovā, kas ir svarīgs loģistikas centrs ieroču piegādēm Ukrainai, raksta dialog.ua. Par to ziņoja plašsaziņas līdzekļi, tostarp “Spiegel” un “Welt”, atsaucoties uz sākotnējiem izmeklēšanas datiem.
Kā vēsta “Spiegel”, loģistikas centrs Žešovā bija Krievijas bezpilota lidaparātu galamērķis. Caur šo mezglu tiek transportētas galvenās militārās palīdzības piegādes Kijivai.
Bāzes teritorijā ir izvietoti aptuveni 200 vācu karavīru un vairāk nekā 100 tehnikas vienību. “Welt” precizē, ka trešdien NATO brīfingā tika paziņots, ka vismaz pieci bezpilota lidaparāti mērķtiecīgi dodas bāzes virzienā.
Welt norāda, ka arvien vairāk pierādījumu liecina, ka dronu ieiešana NATO gaisa telpā nebija nejauša.
Tajā pašā dienā divas ierīces ielidoja Lietuvā.
“Mēs pieņemam, ka droni apzināti ielidoja NATO gaisa telpā,” izdevumam sacīja viens no alianses augsta ranga virsniekiem.
Nīderlandes F-35 iznīcinātāji pacēlās gaisā, lai atvairītu uzbrukumu. Viņiem izdevās notriekt trīs dronus, vēl divi nokrita nezināmu iemeslu dēļ. Situāciju uzraudzīja arī vācu Patriot sistēmas, taču raķetes neizmantoja.
Lai gan atlūzās nebija sprāgstvielu, NATO eksperti uzskata, ka Krievija pārbaudīja alianses reakciju uz šādiem draudiem.
Citas versijas ietver spēka demonstrāciju un apzinātu iebiedēšanu.
Taču pasaules eksperti NATO reakciju sauc par gausu un neizlēmīgu: alianse, reaģējot uz apzinātu provokāciju, aprobežojās ar vārdiem un tehniskiem skaidrojumiem.