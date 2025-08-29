#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vai tiešām uz skatuves bija grups “Prāta Vētras” solists Renārs Kaupers? Šāds jautājums, visticamāk, radās daudziem, kas 28. augusta vakarā dzirdēja koncertu “Viesistaba” Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja “Kalna Ziedi” dārzā un dzirdēja dziesmas “Īssavienojums” izpildījumu.

Brāļu Andreja Reiņa un Kārļa Matīsa Zitmaņu balsis skanēja tik līdzīgi Kauperam, ka brīžiem šķita – dzied pats leģendārās grupas līderis.

“Viesistaba” bija intīma un muzikāla satikšanās ar abiem “Sudden Lights” dalībniekiem. Mājīgā atmosfērā viņi dalījās atmiņās par personības veidošanās līkločiem, stāstīja par mūziku, kas ietekmējusi viņu muzikālo gaumi, un par cilvēkiem, kas devuši spēku sekot sapņiem.

Vakars izvērtās īpaši personisks, ļaujot klausītājiem ielūkoties brāļu radošajā pasaulē un reizē izbaudīt pazīstamu dziesmu jaunu skanējumu.

