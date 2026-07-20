Ne avene, ne mellene – mūsu pašu vasaras “superoga”, ko daudzi savā dārzā nepelnīti aizmirsuši 0
Ogu sezona Latvijā rit pilnā sparā, un dārzos nogatavojas gan avenes, gan jāņogas un upenes, gan mežos mellenes. Lai gan daudzi priekšroku dod saldākām ogām, uztura speciālisti īpaši izceļ kādu tumšo ogu, kas uzturvērtības ziņā spēj konkurēt ar jau nosauktajām populārākajām vasaras veltēm.
Par vienu no vērtīgākajām sezonas ogām tiek uzskatītas upenes. Lai gan daļa cilvēku tās izvēlas retāk to izteikti skābenās garšas dēļ, upenes satur ļoti daudz organismam nepieciešamu vielu – vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus.
Uztura speciālisti norāda, ka šīs ogas kopumā ir viens no vērtīgākajiem augļu veidiem. Pie veselīgākajām bieži tiek minētas mellenes, avenes, kazenes un aronijas, taču īpaši augstu novērtētas tiek tieši jāņogas un upenes.
Kāpēc upenes ir tik vērtīgas?
Upeņu regulāra iekļaušana uzturā var pozitīvi ietekmēt dažādas organisma funkcijas. Tās stiprina imūnsistēmu; palīdz samazināt “sliktā” holesterīna līmeni; veicina normālu asinsspiediena regulāciju; palīdz uzturēt acu veselību; atbalsta urīnceļu veselību; uzlabo gremošanu; veicina ādas atjaunošanos; palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem un iekaisuma procesiem organismā.
Īpaši vērtīgas upenes padara to augstais C vitamīna daudzums. Tiek norādīts, ka 100 gramos upeņu ir aptuveni 180 miligrami C vitamīna, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk nekā sarkanajās jāņogās.
Turklāt upenes satur daudz antioksidantu, īpaši antociānus – dabiskos tumšos pigmentus, kuriem piemīt pretiekaisuma īpašības. To daudzums upenēs ir vairākas reizes lielāks nekā sarkanajās jāņogās.
Vēl viena upeņu priekšrocība ir šķiedrvielu daudzums. 100 gramos upeņu ir aptuveni 7,9 grami šķiedrvielu, kas palīdz uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu.
Kā vislabāk izmantot upeņu sezonu?
Speciālisti iesaka ogas pēc iespējas biežāk lietot svaigas, jo tā iespējams uzņemt vairāk vērtīgo vielu. Tās var pievienot desertiem, brokastu ēdieniem, gatavot dzērienus, kompotus, ievārījumus vai izmantot dažādos ziemas krājumos.
Lai gan daudziem upenes asociējas galvenokārt ar ievārījumu bērnības garšu, šī oga patiesībā ir viena no vērtīgākajām vasaras sezonas veltēm. Tieši tāpēc uztura speciālisti iesaka to biežāk iekļaut ikdienas ēdienkartē.