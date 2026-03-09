VIDEO. Frontes ikdienā arī sirsnīgi brīži: mežakuilis Vasko sadraudzējies ar ukraiņu karavīriem 0

Vietnē “Facebook” publicēts sirsnīgs video, kurā redzams mežakuilis vārdā Vasko. Dzīvnieks kļuvis par īstu draugu kādam Ukrainas aizstāvim – viņš ir draudzīgs un labprāt ļaujas vēdera kasīšanai.

Pie video autors Andrijs Dvorničenko raksta: “Mežakuilis ir spēcīgs un gudrs dzīvnieks, no kura dažreiz bēgt pat dzīvnieki ar nūjām.”

Par spīti mežacūku reputācijai kā piesardzīgiem un reizēm bīstamiem savvaļas dzīvniekiem, video redzamais Vasko uzvedas mierīgi un uzticīgi, ļaujot karavīram sevi apčubināt. Šādi kadri atklāj pavisam citu – cilvēcīgu un siltu – ikdienas pusi, kas kontrastē ar kara realitāti.

Video izpelnījies lielu atsaucību, jo atgādina, ka pat vissmagākajos apstākļos iespējama draudzība un sirsnība – šoreiz starp cilvēku un mežakuili.

