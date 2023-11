FOTO: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Influencere un dziedātāja Terēze Kalmane laidusi klajā savu jaunāko veikumu







Pagājušās nedēļas beigās jaunā, talantīgā dziedātāja Terēze Kalmane (Terze Kalman) laida klajā savu jaunāko veikumu – singlu «Molly». Dziesmas autori ir Julianna Tīruma, JL Kalmann un Dead Cash.

««Molly» ir mierīga, bet tajā pašā laikā – emocionāla pop-r&b dziesma, kura runā par kāpumiem un kritumiem attiecībās. Dziesmas teksts stāsta par cīņu ar vientulību un problēmām, kuras saistītas ar nepatiesām emocijām attiecībās. Mēs visi meklējam drošības sajūtu un īstu mīlestību, taču bieži vien rozā briļļu efekts neļauj būt racionāliem. Piedziedājums «You only / Love me on Molly» nozīmē, ka saikne starp diviem cilvēkiem ir tikai pagaidu variants,» stāsta dziedātāja un piebilst, ka dziesmas otrā daļa pāriet uz nedaudz bezrūpīgāku noskaņu un runā par atvadīšanos no nevajadzīgām attiecībām. «Īsi sakot, kopumā dziesma «Molly» atspoguļo mūsdienu attiecību īslaicīgo un bieži vien sarežģīto raksturu,» saka Terēze.

Dziesmas vārdu autore Julianna Tīruma piebilst, ka, rakstot dziesmu «Molly», viņa apspēlēja ideju par to kas vispār ir īstas attiecības: «Iespējams, mums katram ir sava definīcija tam, kas ir mīlestība un kas nav. »

Terēze vēl uzsver, ka gan stila, gan izpildījuma ziņā «Molly» ir ļoti atšķirīga no viņas iepriekšējā singla «Wannabe»: «Uzskatu, ka man kā jaunam māksliniekam ir svarīgi izzināt dažādus mūzikas žanrus un stilus, jo tas man ļaus saprast, kurā žanrā jūtos visērtāk.»