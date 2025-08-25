#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Jaunais mācību gads tuvojas straujiem soļiem: gaidāmas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā 0

LETA
14:22, 25. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Nākamajā mācību gadā gaidāmas izmaiņas valsts pārbaudes darbos, kas skars gan eksāmenu nokārtošanas prasības, gan to organizāciju un saturu, pirmdien žurnālistiem pavēstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) vadītāja Inta Ozola.

Lasīt citas ziņas

Izmaiņas skars gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventus, kuri kopš 2022./2023.mācību gada eksāmenus kārto atbilstoši jaunajam mācību saturam.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās pamatizglītības apguvi, skolēnam jānokārto eksāmens latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt vidusskolēniem jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Nākamajā mācību gadā vidusskolas absolventiem būs jākārto jauns centralizētais eksāmens bioloģijā, ķīmijā vai fizikā optimālajā mācību satura apguves līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Tāpat paredzēts samazināt obligāti kārtojamo augstākā līmeņa eksāmenu skaitu no diviem uz vienu un atcelt prasību iesniegt piekļuves materiālus centralizētajiem eksāmeniem padziļinātajos kursos.

Savukārt eksāmenu svešvalodā 9.klasēm tiek piedāvāts organizēt kā monitoringa darbu. Tāpat plānots, ka nākamgad pamatskolas absolventiem eksāmenā būs jāsasniedz vismaz 15% vērtējuma slieksnis.

Iecere par centralizēto eksāmenu skaita pārskatīšanu nav jauna. Diskusijas par to Saeimā izskanējušas vairākkārt, tostarp pagājušajā rudenī.

