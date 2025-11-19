VIDEO. Izlaists Holivudas zvaigznes Kristenas Stjuartes Latvijā tapušās filmas treileris 0
ASV aktrises un režisores Kristenas Stjuartes debijas filma “The Chronology of Water” (“Ūdens hronoliģija”), kas uzņemta Latvijā, strauji tuvojas pie skatītājiem. Nupat izlaists arī filmas treileris.
Filma, kas apbūra skatītājus Kannu kinofestivālā, atsevišķos pasaules kinoteātros nonāks jau 5. decembrī, savukārt plašāka mēroga pirmizrāde paredzēta 2026. gada 9. janvārī, ziņo medijs TheWrap.
Filma balstīta uz Lidijas Juknavičas (Lidia Yuknavitch) memuāru. Juknaviča ir dzejniece un izbijusi profesionāla peldētāja. Stāsts veidots kā plūstošu atmiņu virkne. Tā ir ne vien stāsts par sievietes kļūšanu par rakstnieci, bet arī intensīvs ceļojums cauri dzīves pārbaudījumiem, izturībai, pastāvīgi ejot pret straumi.
Filmā piedalās tādi aktieri kā Imodžena Pūtsa, Tora Bērča, Toms Staridžs un citi.
Tā tika uzņemta pagājušajā gadā. Latvijā tā tika filmēta 44 dienas, bet Maltā – trīs dienas. Kā zināms, filmu producējusi Latvijas studija “Forma Pro Films”.
Ekskluzīvā sarunā Latvijas Televīzijai kinoproducente Svetlana Punte pastāstīja, ka filmas radošajai komandai izdevies ap Rīgu un Jūrmalā atrast vietas, kas atgādina Ameriku: “Mēs atradām Latvijā Ņujorku, Oregonu, Maiami, Losandželosu. Tikai, lai nofilmētu Sandjego, mēs uz trim dienām aizbraucām uz Maltu. Piemēram, Bulduru tehnikumā mēs nofilmējām trīs dažādas universitātes. Mēs bijām ap Engures krastmalu. Tur nofilmētas diezgan daudzas ainas. Mūzikas namā “Daile” mēs filmējām Ņujorku. Pie Berģiem ir divi ciemati, kur uzbūvētas mājas, kas izskatās pēc amerikāņu mājām.”