Ja kož, tad mīl? Akvārija apmeklētāji apjūk, ieraugot haizivs "flirtēšanas" paņēmienus

20:22, 4. maijs 2026
Akvārija apmeklētāji piedzīvojuši mulsinošu brīdi – video redzams, kā viena leopardhaizivs iekožas citas haizivs spurā, radot iespaidu par agresīvu uzbrukumu.

Notikuma aculiecinieki sākotnēji reaģēja ar satraukumu, taču drīz vien akvārija darbinieki paskaidroja – redzētais nebūt nav bīstams konflikts, bet gan daļa no haizivju pārošanās uzvedības.

Izrādās, šāda “košana” ir dabisks veids, kā haizivju tēviņš notur partneri un pareizi pozicionējas pārošanās laikā. Tā sauktais “mīlas kodiens” dzīvnieku pasaulē nav nekas neparasts.

Speciālisti skaidro, ka šī uzvedība būtiski atšķiras no plēsīga uzbrukuma – tā ir kontrolēta un kalpo konkrētam mērķim. Ņemot vērā, ka haizivīm nav roku vai citu ekstremitāšu, šāds paņēmiens palīdz tām orientēties ūdenī.

Lai arī cilvēkiem šāda rīcība var šķist neparasta vai pat biedējoša, dabā tā ir pilnīgi normāla un izmantota jau miljoniem gadu.

