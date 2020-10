Foto: no Everitas Pastuhovas privātā arhīva.

Jēkabpiliete Everita Pastuhova ir slaiduma maratonu organizatore, taču viņas ceļš līdz tam nebūt nav bijis vienkāršs. Piedaloties “RīgaTV 24” raidījumā “Ceļā uz pārliecību”, kur viņai bija dota iespēja realizēt savu sapni un pie plastikas un mikroķirurģes Nonnas Tomiševas veikt krūšu uzlabošanas operāciju, viņa atklāja savu veiksmes stāstu.

Raidījuma vadītājai Leldei Ceriņai Everita pastāstīja, ka jau kopš skolas gadiem viņa ir bijusi “liela meitene” un jau 14 gadu vecumā svērusi ap 100 kilogramiem. Tieši skolas laikā arī sākusies viņas cīņa ar lieko svaru – plus 20 kilogrami un mīnuss 20 kilogrami, taču pie mērķa viņa tā arī nav nonākusi. Līdz, visbeidzot, sākusi pētīt produktu sastāvu un to saderību un sākusi “eksperimentēt” pati ar sevi. Un rezultāti neizpalika!

Gada laikā Everitai izdevās atbrīvoties no 55 liekajiem kilogramiem. “No divām Everitām sanāca viena,” – viņa smejas un atklāj, ka gada laikā viņa no 110 kilogramu svara nonāca līdz 55 kg.

Protams, tas nepalika bez sekām un par spīti tam, ka viņa centās uzlabot liekās ādas izskatu pēc iespaidīgā svara zaudēšanas gan sportojot, gan apmeklējot masāžas, nācās meklēt plastiskā ķirurga palīdzību un no tās tikt vaļā ar radikālākām metodēm.

Pie ķirurģes Nonnas Tomiševas Everita jau bijusi trīsreiz – viņai tika veikta liekās ādas noņemšana no rokām, no kājām un no vēdera.

Taču ir vēl kāds sapnis, ko viņa nebija piepildījusi. Protams, ka iespaidīgā svara zuduma rezultātā arī sievietes sievišķīgākā daļa – krūtis, izskatījās, kā smejas Everita, “ne visai labi” un tas vēl esot maigi teikts.

Tāpēc raidījumā “Ceļā uz pārliecību” Everitai tika dota iespēja piepildīt šo sapni – veikt krūšu uzlabošanas operāciju.

Vēlāk jēkabpiliete sacīs, ka laiks pēc operācijas savā ziņā viņai bijis pārdomu laiks, jo, kā izrādās, viņas ceļš uz pārliecību ir noslēdzies tikai tagad.

Everita “RīgaTV 24” raidījumā “Ceļā uz pārliecību” dalās savā pieredzē:



Pilno raidījumu “Ceļā uz pārliecību” var noskatīties šeit: