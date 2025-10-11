VIDEO. Kad mīlestība burtiski paceļas debesīs: sociālie tīkli kūsā par romantiskāko bildinājumu Holivudas stilā 1
Losandželosā kāds vīrietis savas dzīves svarīgāko jautājumu uzdeva gluži neticamos apstākļos — 71. stāvā virs pilsētas, luksusa restorānā “71 Above”, kamēr aiz loga helikopters ar displejā izgaismotu planēja tikai dažu metru attālumā no viņu galda.
Mirklis, kas nu jau iekarojis tūkstošiem sociālo tīklu lietotāju siržu, tiek dēvēts par “visholivudiskāko bildinājumu”, kāds redzēts — un ne velti.
Šo debesīs redzamo, romantikas pilno triku īstenoja Holivudā zināms pilots Robins Petgreivs, kurš pazīstams ar drosmīgiem gaisa manevriem filmās un mūzikas videoklipos.
Viņa vadītais helikopters pielidoja dažu metru attālumā no stiklotajām restorāna sienām, radot elpu aizraujošu fonu bildinājumam.
Pāris sēdēja pie galdiņa, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz pilsētu. Kad helikopters precīzi nostājās blakus logam, displejā spilgti izgaismojot svarīgo jautājumu, sieviete nespēja valdīt emocijas, vīrietis veikli piecēlās, nometās uz viena ceļa. Sniegusi atbildi, sieviete ieslīga vīrieša rokās, apkārtējiem apmeklētājiem skaļi applaudējot.
Ar video sociālajos tīklos dalījies arī pats laimīgais pāris.
“Šis bildinājums pārspēja jebkuru manu sapņu bildinājumu. Esmu septītajās debesīs. Noa, tu esi manu sapņu vīrietis, un esmu neizsakāmi pateicīga, ka varu pavadīt savu dzīvi kopā ar tevi. Un paldies visiem, kas palīdzēja Noa padarīt šo nakti iespējamu,” raksta līgava Hanna.
Tikmēr nu jau topošais līgavainis savu sociālo tīklu ierakstu komentēja pavisam lakoniski: “Nebūtu gājis prom ar atteikumu!”