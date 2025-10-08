VIDEO. Kaimiņi jau gatavojas pirmajam sniegam, kādas prognozes Latvijā? 0
Rudens vēl tikko sācies, par ziemu domāt vēl negribas, tomēr lietuvieši jau sāk gatavoties pirmajam sniegam. Ko prognozē pie mums Latvijā?
Tuvākajās dienās Lietuvu sasniegs lietaina atmosfēras fronte – līdz ar lietu dažviet var parādīties slapjas sniegpārslas, vietnē Facebook ziņo laika sinoptiķe Elvyra Latvēnaite.
“Pēc skaidrākas, bet aukstas trešdienas nakts no rīta mūs sasniegs ciklons ar nosaukumu Egberts ar atmosfēras frontes mākoņiem, kas sākotnēji apūdeņos tikai rietumu pusi, bet vēlāk – plašāk,” raksta Lrytas.lt.
Pirmdiena, 13. oktobris. Periodiski līs, bet var iemaisīties kāda slapja sniegpārsla. Vējš no rietumiem 6–11 m/s. Naktī plus 1–4°C, siltākā piekrastē 6–8°C, dienā 6–9°C. Otrdiena, 14. oktobris, naktī būtisku nokrišņu nebūs, bet dienā periodiski līs, un var iemaisīties vēl kāda slapja sniegpārsla. V
Naktī gaiss atdzisīs līdz viegli negatīvai temperatūrai, un dienā bieži vien var būt tikai par dažiem grādiem siltāks, un līdz ar lietu dažkārt parādīsies arī slapjas sniegpārslas.
“Tātad bobu vasara kaut kur pazuda, pat nepaskatījās mūsu virzienā, būs jāgaida līdz nākamajam gadam,” savā Facebook kontā rakstīja slavenā laika prognozētāja.
Tuvākajās desmit dienās Latvijā palaikam līs, nākamā nedēļa būs vēsa, liecina jaunākās laika prognozes.
Ceturtdien un piektdien brīžiem gaidāms lietus, daudzviet valstī uzspīdēs saule un maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+15 grādi.
Sestdien un svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs svētdien. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš – piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs +2..+9 grādi, piekrastē līdz +12 grādiem; sestdien gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, svētdiena varētu būt pāris grādus vēsāka.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs +5..+10 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem nulles. Bieži gaidāmi nokrišņi – pārsvarā lietus, dažkārt iespējams arī slapjš sniegs un krusa.