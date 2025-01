Olga un Kaspars Kambalas piedalās TV realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra"

VIDEO. Kaspars Kambala apsver iespēju pieaudzēt bārdu Ieteikt









Pašmāju realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” jaunajā sezonā atgriežas skandalozais pāris – Olga un Kaspars Kambalas, lai ikvienam ļautu ielūkoties savā ikdienā, kas nu ir krasi pārvērtusies – šobrīd daudz laika pāris pavada pieskatot Olgas dēla meitu.

Reklāma Reklāma

Kādā no pastaigām ar bērniņu atklājas, ka Kaspars filmēsies kino, taču līdz filmēšanas procesam viņam ir nepieciešams izaudzēt garu bārdu. Spēcīgais vīrietis gan par to nav sajūsmā, jo jau tagad bārda viņam traucē, tāpēc pastaigas laikā viņš filozofē, vai to nav iespējams kā pieaudzēt.

Olga gan vīru kaitina, ka viņam šī brīža bārda jau ieguvusi sirmu nokrāsu. Kaspars gan zina, ko atbildēt uz sievas aizrādījumiem:

“Sirma jau sanāk antireklāma tev. Ja man ir sirma bārda, tas nozīmē, ka tu mani visu laiku satrauc!”Ko patiesībā Olga domā par vīra šī brīža izskatu, skaties video!