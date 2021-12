Blogere Katrīne Sauliete.

VIDEO. Katrīne Sauliete atklāj, kas patiesībā pielika punktu viņas un hokejista Kaspara Saulieša laulībām Ieteikt







Influencere, divu meitu mamma, TV šovu dalībniece Katrīne Sauliete, viesojoties raidījumā “Kad viņas satiekas” ļāvās atklātībai par attiecību tēmu un pastāstīja, kāpēc izjuka viņas un hokejista Kaspara Saulieša 11 gadus ilgā laulības dzīve.

Kā jau zināms, šobrīd Katrīnei ir attiecības ar pilotu Pēteri Vasiļevski un šajā pašā raidījumā daiļā blondīne arī izpļāpājās, ka pāris plāno kopīgu bērniņu.

Katrīne atklāj, ka tad, kad iepazinusies ar savu meitu tēvu un pirmo vīru, viņš bijis tik tikko pilngadīgs. “Draudzenes toreiz smējās par to. Bet man vispār nepatīk tādi smukulīši, man vajag savu cilvēku – ja ir, tad ir, viņš var būt “da jebkāds”,” – raidījumā saka Katrīne.

Tāpat viņa teic, ka pieļaujot domu, ka Kaspara tētis vēl aizvien, iespējams, daļēji vaino viņu pie tā, ka dēlam nav izdevusies tāda sportista karjera, kāda bija ieplānota, jo dēls salīdzinoši agri apprecējās.

Katrīne un Kaspars vēl kopā. Foto: Instagram/ Katrīne Sauliete

Sauliete atklāj – kāzas bijušas piektdienas rītā “zagsā”, tomēr viesos esot bijis gana daudz cilvēku.

“Īstenībā laulība bija laimīga un arī abi bērni bija plānoti,” – viņa neslēpj un teic, ka ar vecāko meitu Keriju daudz esot braukājušas Kasparam līdzi, kad viņš spēlējis hokeju, bet ar jaunāko Kortniju jau bijis citādi – vairāk laika pavadīts mājās. Tāpēc arī jaunākajai meitai ar tēti nav veidojies tik labs kontakts.

“Kad viņš sāka “Rīgas Dinamo” spēlēt, tad viņš sāka vairāk būt mājās… Tad viss sākās. Man vienkārši “pazuda”… Nebija nekādi pārmetumi, nekas tāds.

Es pati nezināju, ko gribu darīt. Man baigi nepatika, man pat “besīja”, ka viņš kaut kur staigā, ka viņš ir mājās. Man negribējās to teikt, jo it kā jau viss ir kārtībā,” – atceras Katrīne, kad sākusies krīze abu attiecībās.

“Tas vienkārši beidzās. Tad, kad es sāku viņam to teikt, viņš arī ilgi to nepieņēma. Mēs vēl kopā nodzīvojām divus trīs gadus,” – viņa atceras un saka, ka viens no iemesliem attiecību izjukšanai bijis tas, ka viņa pāraugusi savu vīru briedumā.

“Man viss aizgāja labi, viņam – ne tik labi. Un vēl – ir vīrieši un ir vīrieši sportisti… Un tad, kad viņiem sākas karjeras beigas… Uuuu!” – saka Katrīne.

Viņa arī atceras, ka dzīvojuši kopā esot vēl tad, kad jau izšķīrušies, jo kādu laiku tā esot bijis ērti.

Katrīnes Saulieties stāstu par attiecību beigām skaties šajā video: