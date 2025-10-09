VIDEO. Ķīnā dronu un salūta šovs pārvēršas haosā – skatītāji metas bēgt no krītošajām uguns bumbām 0

23:04, 9. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ķīnas pilsētā Liujaņā sākotnēji iespaidīgs dronu un salūta šovs pārvērtās haosā, kad desmitiem dronu lidojuma laikā sabojājās, aizdegās un izraisīja ugunsgrēku, liekot skatītājiem panikā bēgt no notikuma vietas.

Negadījums notika 2. oktobrī pasākuma “Oktobris: ziedošo puķu skaņas” laikā “Sky Theatre” amfiteātrī, kur bija plānots radīt iespaidīgu 3D gaismas un pirotehnikas priekšnesumu virs sauszemes un ūdens. Taču tehniskas problēmas izraisīja dronu krišanu, to aizdegšanos un dzirksteļu lietu pār skatītājiem.

Sociālajos tīklos izplatītajos video redzams, kā cilvēki mēģina pasargāties no krītošajām uguns bumbām, izmantojot krēslus kā improvizētus lietussargus, bet citi bēg uz visām debespusēm, kamēr liesmojošie dronu fragmenti krīt no gaisa.

Varasiestādes apstiprinājušas, ka negadījumā neviens nav cietis. Pēc incidenta tika nekavējoties izveidota evakuācijas zona un uz vietas nosūtītas papildu ugunsdzēsēju vienības.

Negadījums izraisījis plašas diskusijas par drošības pasākumiem lielos pirotehniskos un dronu šovos. Liujaņas Kultūras un tūrisma biroja pārstāvji norādījuši, ka pie vainas varētu būt arī ilgstošais sausums un karstais laiks, ziņo “Gulf News”.

