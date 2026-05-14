VIDEO. “Ko skaties?” Piekūna caururbjošais skatiens iekaro internetu 0
Sociālajos tīklos strauji popularitāti guvis video no piekūnu ligzdas Ļubļanā.
Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Kadrā redzams piekūns, kas dzīvo netālu no vietējās elektrostacijas. Vienā brīdī putns it kā nojauš, ka tiek filmēts, un vērīgi paskatās tieši kameras objektīvā.
Tieši šis īsais mirklis piesaistījis daudzu skatītāju uzmanību – komentāros cilvēki joko, ka piekūns lieliski sapratis, ka ir nonācis uzmanības centrā.