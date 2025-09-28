VIDEO. “Labāk nekā multfilmas!” Skats, kā rotaļīga vāvere piemāna taksi 0

LA.LV
14:34, 28. septembris 2025
Ziņas Dabā

Vietnē “TikTok” strauji izplatījies video, kas sasmīdinājis un sasildījis sirdis tūkstošiem skatītāju.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

Tajā redzams amizants skats – takšu šķirnes suns bez mitas skraida ap koku, pa kuru rotaļīgi rāpelējas vāvere.

Kā jau medību suns, taksis nepiekāpīgi skrien apkārt, cerot noķert mazo dzīvnieciņu, taču vāvere šķietami ķircina savu vajātāju – rotaļīgi skrienot augšup pa koku un laiku pa laikam piestājot, lai paskatītos lejup.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Latvijas Pareizticīgā baznīca nav lūgusi Konstantinopoles patriarhu atzīt tās autonomiju

Komentāros skatītāji nevar beigt sajūsmināties par šo dzīvo “multfilmu”:

“Šis skats silda manu sirdi. Tik daudz nekaunības un jautrības vienā video!”

“Šis ir labāk nekā multfilmas!”

“Es varētu šo skatīties visu dienu.”

“Tāda ķircinātāja!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rudens elpa Latvijā! Laika prognoze svētdienai
VIDEO. “Kamēr iepērkaties…” Vārna veic auto “tehnisko apskati” stāvvietā pie lielveikala
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.