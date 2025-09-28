VIDEO. “Labāk nekā multfilmas!” Skats, kā rotaļīga vāvere piemāna taksi 0
Vietnē “TikTok” strauji izplatījies video, kas sasmīdinājis un sasildījis sirdis tūkstošiem skatītāju.
Tajā redzams amizants skats – takšu šķirnes suns bez mitas skraida ap koku, pa kuru rotaļīgi rāpelējas vāvere.
Kā jau medību suns, taksis nepiekāpīgi skrien apkārt, cerot noķert mazo dzīvnieciņu, taču vāvere šķietami ķircina savu vajātāju – rotaļīgi skrienot augšup pa koku un laiku pa laikam piestājot, lai paskatītos lejup.
Komentāros skatītāji nevar beigt sajūsmināties par šo dzīvo “multfilmu”:
“Šis skats silda manu sirdi. Tik daudz nekaunības un jautrības vienā video!”
“Šis ir labāk nekā multfilmas!”
“Es varētu šo skatīties visu dienu.”
“Tāda ķircinātāja!”