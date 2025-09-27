VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
Kāds diezgan biedējošs video no Lietuvas parādījies vietnē X. “Zarasu rajonā, Lietuvā, augstu kokā ir manīti zalkši. Parasti ziemas guļai tie meklē patvērumu zemē, reti kāpj kokos un nekad tik lielā skaitā. Pat dabaszinātnieki bija pārsteigti par šo dzīvo radību neparasto izvēli.” Tā šā notikuma fiksētāja vēsta savā ierakstā.
Kā šo dabas fenomenu skaidro Mākslīgai intelekts, tad, zalkši tiešām reizēm uzlien kokos vai krūmos, un tam ir vairāki iemesli:
– Saules meklēšana – zalkši ir aukstasiņu, tāpēc viņiem vajag siltumu. Koka zaros ir vieglāk atrast saulainu, siltu vietu nekā uz zemes ēnā vai zālē.
– Drošība no ienaidniekiem – uzkāpjot augstāk, viņi ir mazāk pieejami plēsējiem (piemēram, kaķiem, lapsām).
– Medības – zaros var atrast ligzdas un putnu olas, putnēnus vai kukaiņus un mazus grauzējus, kas tur uzkāpuši.
– ārvietošanās – krūmi un koku zari dažkārt ir kā “tiltiņš”, lai pārvietotos netraucēti un vieglāk nekā pa biezu zāli vai mitru augsni.
Parasti zalkši gan nav tik prasmīgi ložņātāji kā, piemēram, kobras vai citas čūskas tropu zemēs, tāpēc kokos tos redz retāk. Bet, ja zars nav pārāk augstu, viņi bez problēmām tur uzlien.
🌿 Grass snakes have been spotted high up in a tree in the Zarasai district, Lithuania. Normally seeking ground shelters for winter hibernation, they rarely climb trees, and never in such numbers. Even naturalists were surprised by this unusual choice of habitat.🐍
Probably just searching for a warmer and more sunny spot
(PDF) Natrix natrix (Linnaeus, 1758) climbing tree to a height of 475 cm https://t.co/lZWem3vQEM
