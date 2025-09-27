VIDEO. “Kamēr iepērkaties…” Vārna veic auto “tehnisko apskati” stāvvietā pie lielveikala 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis video, kurā redzams neparasts skats – vārna, kas lielveikala stāvvietā izrāda īpašu interesi par kādu automašīnu.
Putns neatlaidīgi “pārbauda” spēkrata numurzīmi, šķietami veicot rūpīgu apskati.
Video autore pie raksta piebilst ar humoru: “Tehniskā apskate Jūsu mašīnai, kamēr iepērkaties. Ziņos darbiniekiem veikalā ‘Depo’.”
Kā jau ierasts, skatītāju komentāros netrūkst gan asprātību, gan pieredzes stāstu par līdzīgiem novērojumiem:
“Es arī viņu ievēroju… ļoti čakli pārbauda!”
“Man šitāda bija pie Lidl veikala, bet šņakarējās gar šofera durvīm, vai spraugas meklēja vai noplūdi, nezinu, pateicu, ka siera tur nav un nav te ko bakstīties, paskatījās uz mani ar tādu skatienu, ka man gribējās vārnai atvainoties… pagāja malā, lai varu iekāpt, prom arī nelidoja… interesantas viņas ir.”
“Lasa mušas no redeles, Siguldā pie mazā Rimi regulāri.”
“Labs. Tiešām izskatās, ka kārtīgi apskata un pārbauda.”