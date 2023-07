Publicitātes foto

VIDEO. “Labāk neteikt – tas sabojās attiecības” – Dināra Rudāne par to, kā rīkoties, ja gribas “iet pa kreisi” Ieteikt







Pašmāju raidījumā “Kad satiekas Viņš un Viņa” viesojas enerģiskā dziedātāja Dināra Rudāne. Sarunas laikā viņa dalīsies pārdomās par kādu pikantu tēmu – par krāpšanu. Dināra neslēps, ka viņa šādu soli neatļautos, esot attiecībās.

Dinārai šajā jautājumā ir stingra nostāja:

“Man nebūtu mīļākais – es šķirtos un tad man būtu cits vīrietis. Kāpēc dzīvot ar cilvēku, ja vairs nekā nav?

Netīšām var sanākt, kad tu neesi ar nevienu kopā – tad ej kaut vai katru dienu. Bet ne tad, kad esi attiecībās.”

Dināra tiek aicināta atbildēt uz jautājumu, vai otrajai pusītei ir jāpasaka, ja gadījies sānsolis.

“Labāk neteikt – tas sabojās attiecības. Ja grib palikt ar to cilvēku pēc šī. Ja man būtu vīrietis, kurš to piedzīvotu un viņš domāju – jāstāsta vai, nē – tad nevajag! Sieviete nekad to neaizmirsīs – pat, ja viņa piedos, viņa nekad neaizmirsīs!”

Kas vēl Dinārai sakāms par sānsoļiem, skaties video!