Kas noticis ar laiku – rudens jau klāt? Laika prognoze svētdienai 0
Pēc vējaina un lietaina rīta cēliena svētdienas gaitā laika apstākļi Latvijā uzlabosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Svētdien daudzviet Latvijā joprojām gaidāms lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos no rīta stipras lietusgāzes. Rietumu, ziemeļrietumu vējš daļā valsts saglabāsies brāzmās ar ātrumu 15-17 metri sekundē (m/s). Austrumu rajonos vējš būs ievērojami lēnāks.
Maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidāma vien +16, +19 grādi.
Rīgā dienā debesis skaidrosies tikai brīžiem un palaikam gaidāms lietus, no rīta arī stipras lietusgāzes ar pērkona negaisa iespējamību. Pūtīs mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 m/s un brīžiem pat 20 m/s, bet pēcpusdienā vējš pierims.
Galvaspilsētā gaisa temperatūra būs ap +18, +19 grādiem.