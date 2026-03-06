“Latviešu jaunieši parādīti kā rasisti!” Cilvēki šausmās par SIF izveidoto kampaņu, kas tagad jau publiski dzēsta, bet internets neko neaizmirst 44
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apturējis video “Valoda, ko saprot visi” publicitāti papildu izvērtēšanai, ņemot vērā publiskajā telpā paustos viedokļus, sociālajos medijos norāda SIF.
Video veidots projektā “Solis pretī” ar mērķi rosināt jauniešus domāt par savstarpēju cieņu, empātiju un attieksmi dažādās komunikācijas situācijās. Patlaban no SIF sociālajiem medijiem izņemtajā video redzams, kā kāds latviešu jaunietis pārmet romu jaunietim, ka galvenā valoda ir latviešu. Kad kāda meitene jaunieti konfrontē ar vārdiem “runā mūsu valodā vai nerunā vispār”, jaunietis atceras epizodi ar romu jaunieti. Video noslēgumā redzams uzraksts: “Mēs neizvēlamies savu tautību. Laipnība ir universāla valoda – tā neprasa tulkojumu.”
Rezultāts gan sanācis visai pretrunīgs un latviešiem ir daudz, ko teikt par šādu video.
SIF apturējis videoklipa “Valoda,ko saprot visi” rādīšanu,lai to izvērtētu.Tas darīts publiskajā telpā pausto viedokļu dēļ.
Soctīklos cilvēki atgādina par situācijām,kādas novērotas medicīnā -🇱🇻 jauniešiem, kas neprot 🇷🇺 valodu,slimnīcās nākas uzklausīt pārmetumus. @lasilvportals pic.twitter.com/2MQa0gF9oG
— Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) March 6, 2026
Jēziņ, ko es nupat redzēju??!?!?!
Kāpēc SIF izceļ tieši latviešu jaunieša rīcību? Kur ir video ar to, kā pret latviešiem ar “viņu suņu valodu” izturas šeit dzīvojošie okupanti? Turklāt šajos video nevajadzēs tērēt naudu aktieriem. Tādas situācijas ir papilnam katrā veikalā. https://t.co/RIqNwPupeJ
— Juris Vaidakovs (@Afanasijs) March 4, 2026
Šis @SIFlv izplatītais video ir pretrunā ar Satversmes pamatvērtībām. Latvijas konstitūcija neparedz daudzvalodīgu valsti, kāpēc daudzvalodības modeli reklamē valsts finansēts fonds? Valsts valoda ir likums, nevis iecietības vai neiecietības jautājums. Vācijas skolās sarunas…
— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) March 4, 2026
Es nezinu. Cik atrautam no realitātes jābūt, lai šo izstrādātu?
Sajūta, it kā citplanētietis, kurš nekad nav viesojies uz Zemes, bet ir dzirdējis šo to par mums, būtu šīs situācijas sacerējis.
Žēl jauniešu, kuri jau paliek par interneta memēm, šī sūda dēļ. https://t.co/OUO7NGJOJM
— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) March 5, 2026
🚨 SIF kampaņa – mērķtiecīgs uzbrukums latviešu jauniešu nacionālajai pašapziņai
Mēs, partija “Austošā Saule Latvijai”, kategoriski nosodām Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izplatīto video “Valoda, ko saprot visi!”, kas latviešu valodas stiprināšanas vietā nodarbojas ar… pic.twitter.com/GHBB83EeE9
— Andris Velps (@AndrisVelps) March 4, 2026
Latviešu nacvatņiki šodien uzvedas tieši tāpat, kā PSRS laikā uzvedās krievu šovinisti – mēģina etniskajām minoritātēm aizliegt runāt savā valodā.
Nacvatņiku ķēms krievu okupantos ieraudzīja savu spoguļattēlu.
Romu valodā runājoši romi ir tas audzējs, ko nacisti grib izgriezt? pic.twitter.com/Kl4Cg0m0QU
— Latvietis Vidējais (@Videjais_LV) March 5, 2026
SIF ir uztaisījis video, lai it kā runātu par iecietību. Rezultāts gan ir tik slikts, ka pat nācies izdzēst visus komentārus un nobloķēt iespēju komentēt. Lai vai kā, viņu skatījumā mūsu jaunieši ir rasisti.
— GSV (@GiBlSv) March 4, 2026
Šis ir viszemiskākais ko pēdējā laikā nācies redzēt. 100% kremļa narratīvs par latviešiem-nacistiem. Ja arī pēc šī tas SIF netiks likvidēts, tad es nezinu… https://t.co/U4Cf3V4hyt
— Deduktors 🇱🇻🇺🇦🇪🇺 (@deduktors) March 4, 2026
Jooomajooo! Noskatījos to SIFa graujošo video 🥲
Tur tak bija kāds cilvēks, kurš izlēma par tāda video vajadzību, kāds visu filmēja un kāds to plaudējot akceptēja, ka tas ir tas kas mums ir vajadzīgs. Tā gribētu redzēt to cilvēku sejas un komentārus.
Vienīgais ko varu piebilst: pic.twitter.com/9ZNI8YZXjb
— Chupakabra (@MrMadis) March 5, 2026
Kas tas par 💩?
Varētu padomāt, ka romu valoda Latvijā būtu tā lingvistiskā problēma, kas veicina sabiedrības šķelšanos. Varēja tad jau iet līdz galam, kāpēc otrs džeks nerunāja krieviski?
Simptomātiski, ka abās valodās tik nevainīgais vārdiņš “davai”. Kaunu brokastīs apēdāt? https://t.co/GX2bGmGOlj
— dž. // (@dzeina) March 4, 2026
vai tie SIFisti nav maitas…? SIF ir pretvalstisks veidojums,kas apdraud nacionālās valsts drošību !!!… https://t.co/oFmrXBVOhr
— Jolanta Kublinska (@JolantaKublins1) March 4, 2026
beidzot noskatījos to @SIFlv ģeniālo video.
manuprāt, būtu vēl lielāks ticamības procents, ja romu valodas vietā tas džeks runātu lībiski
— kaspars ozols 🇺🇦 (@k4sp4rs) March 4, 2026
🚨 Paldies visiem, kas iesaistījās un publiski pauda iebildumus pret šo kampaņu. Sabiedrības reakcija skaidri parādīja: šāda politika Latvijai nav vajadzīga.
Lai arī SIF šobrīd video ir izņēmis “izvērtēšanai”, nevajag būt naiviem – šāda veida ideoloģiska propaganda bieži… https://t.co/lXp3Eo9WhH
— Andris Velps (@AndrisVelps) March 5, 2026
Par šo pret latviešu valodu vērsto cūcību atbildīgā ir @Jauna_Vienotiba biedre Karina,Ploka, kuru vēlētāji vienmēr izsvītro no vēlēšanu biļeteniem, bet Vienotība tai piešķir SIF padomes priekšsēdētājas amatu. Plokas mātei Dacei Kornai ir tāda pati čekas kartīte kā Beiškena un… https://t.co/i6FNdsKZTw
— Juris Vējš 🇱🇻🇺🇦 (@jautaa_veel) March 4, 2026
Kā kaut ko tādu var izplatīt Latvijas KULTŪRAS ministrijas pārraudzībā esoša institūcija⁉️
Es atgriezos Latvijā,lai mani bērni iegūtu latviešu identitāti,dzīvotu SAVĀ valstī,būtu piederīgi savām dzimtas saknēm.
Kā mēs latvieši pieļaujam Latvijas un savu pakāpenisku iznīcināšanu⁉️ https://t.co/6NpgvkAEIP
— Zane (@zanulens) March 4, 2026
SIF atzīmē, ka fonda pētījuma “Sabiedrības saliedētības radars” dati liecina par iecietības rādītāju samazināšanos sabiedrībā, savukārt fonda jauniešu aptauja rāda, ka 74% jauniešu saskārušies ar neiecietību.
SIF skaidro, ka sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus iecietības veicināšanai un naida runas mazināšanai paredz arī “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam” un “Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2024.-2027. gadam”.
SIF uzsver, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā un SIF konsekventi iestājas par tās stiprināšanu.
