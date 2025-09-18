VIDEO. Neticams skats! 3000 droni virs Vatikāna izgaismo pārsteidzošus mākslas darbus 0
Vairāk nekā 3000 dronu izgaismoja naksnīgās debesis virs Vatikāna, radot Jaunavas Marijas, pāvesta Franciska un Mikelandželo “Ādama radīšanas” tēlus iespaidīgā gaismas šovā virs Svētā Pētera bazilikas.
13. septembra vakarā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 80 000 cilvēku, lai vērotu šo augsto tehnoloģiju priekšnesumu, ko veidoja uzņēmums “Nova Sky Stories”, kura īpašnieks ir Īlona Maska brālis Kimbals Masks, vēsta “New York Post”.
Droni debesīs izveidoja oreolus, miera baložus, mirdzošas sirdis un arī pāvesta Franciska portretu virs bazilikas kupola.
Šovs notika pēc grandioza koncerta, ko līdzrežisēja Andrea Bočelli un Farels Viljamss. Koncerts “Grace for the World” noslēdza Pasaules Cilvēciskās brālības tikšanos un divu dienu samitu, kas pulcēja globālos līderus, māksliniekus un aktīvistus Vatikānā. Uz skatuves kāpa Džons Ledžends, Dženifera Hadsone, evaņģēlija koris “Voices of Fire” un un citi. Dziedot “Amazing Grace”, droni debesīs izveidoja pāvesta Franciska seju. Uz mirkli skatītājus apņēma bijīgs klusums, kam sekoja ovācijas.
Viljamss atklāja koncertu, pasakoties pāvestam Leonam XIV par atgādinājumu, ka patiesas līdzjūtības un žēlastības sākums ir brālībā. Viņš aicināja skatītājus apvienoties un saskatīt cilvēces kopīgo spēku, kas sniedzas pāri reliģiju atšķirībām. Kad mūzika noskanēja, dronu flote pacēlās virs Siksta kapelas, pārkāpjot gadsimtiem ilgas tradīcijas ar horeogrāfētu gaismas šovu.
“Nova Sky Stories” gandrīz divus gadus plānoja šo uzvedumu, iegūstot retu pieeju Vatikānam pēc Franciska nāves un Leona XIV ievēlēšanas. Uzņēmums pats izgatavoja un programmēja visus 3500 dronus, vienlaikus izmantojot 3000, kamēr pārējie lādējās slēptās vietās – Vatikāna dzelzceļa sliedēs un autostāvvietās.
Katrs drons, kas sver tikai 340 gramus, spēj radīt 16 miljonus krāsu, ar GPS un radiosignāliem noturoties precīzās pozīcijās. Ja kāds drons novirzījās no kursa, tas bija ieprogrammēts vai nu atrast ceļu atpakaļ, vai atgriezties bāzē, vai droši izslēgties pirms nokrišanas.
Uzņēmuma vadība dronus salīdzināja ar Mikelandželo otām, nosaucot tos par jaunu mediju, lai radītu lielizmēra mākslu.