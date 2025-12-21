VIDEO. Tallinas ielu muzikanta izpildījums apbur piegādes robotu – visiem par pārsteigumu, tas ļaujas dejai! 0

22:22, 21. decembris 2025
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā uzņemts jautrs “TikTok” video, kas strauji guvis popularitāti. Tajā redzams ielu muzikants, kurš spēlē saksofonu, bet viņa priekšā ritmiski “danco” mazais “Bolt Food” piegādes robotiņš ar sarkanu rūķu cepuri galvā.

Kadri izskatās tik amizanti, ka skatītāji video komentāros nav spējuši valdīties ar asprātībām:

“Kāpēc mans ēdiena pasūtījums tik ilgi nenāk? Ā, tas dejo!”

“Kad tu domāji, ka viņi vairs nevar kļūt mīlīgāki…”

“Vau! Tas ir tik mīļi — viņš dejo! Man patīk šie brīnišķīgie piegādes puiši!”

“Bolt deja!”

Skatītāji smej, ka Tallinā piegādes robotu “kultūra” sasniedz jaunus augstumus.

