Par trotila glabāšanu un mācīšanos veikt teroristiskus uzbrukumus jaunietim piespriests četru gadu cietumsods 0
Apelācijas kārtībā izskatot krimināllietu par trotila glabāšanu un mācīšanos veikt teroristiskus uzbrukumus, Rīgas apgabaltiesa 11. decembrī Maratam Aitullinam piespriedusi četru gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz vienu gadu, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “De facto”.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, 2024. gada 22. novembrī Valsts drošības dienests (VDD) kriminālvajāšanai nosūtīja lietu pret kādu Latvijas pilsoni par iespējamu gatavošanos teroristiskiem uzbrukumiem un terorisma propagandēšanu. Dienests bija konstatējis, ka persona saziņas platformā “Telegram” sistemātiski nodarbojusies ar terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu, kā arī terorismu slavinošu, attaisnojošu un uz terorismu aicinošu materiālu izplatīšanu.
Kā vēstīja LTV raidījums “De facto”, VDD Aitullinu aizturēja 2024. gada maijā aizdomās par to, ka viņš vācis instrukcijas un apguvis zināšanas teroristiskiem uzbrukumiem. Kratīšanā viņa mājās tika atrasta stikla pudele ar sērskābi un trotila brikete. Apsūdzētais pirmstiesas procesā stāstījis, ka trotilu atradis mežā. Izmeklēšanas laikā veiktajā ekspertīzē secināts, ka sprāgstviela iegūta no RPG tipa jeb reaktīvo granātmetēju munīcijas.
Izskatot lietu pirmajā instancē Rīgas pilsētas tiesā, Aitullins atzina sprāgstvielu neatļautu glabāšanu un nožēloja to, taču viņš noliedza, ka būtu mācījies veikt teroraktus. Pirmās instances tiesa jaunieti tomēr atzina par vainīgu pēc abiem Krimināllikuma pantiem, tāpēc viņš šo spriedumu pārsūdzēja. Apelācijas protestu iesniedza arī prokuratūra, jo pirmās instances tiesas piespriestais sods bija maigāks, nekā vēlāk piesprieda Rīgas apgabaltiesa.
Savāktie pierādījumi apsūdzības vērtējumā liecina, ka Aitullins nav vienkārši interesējies par islāmu kā reliģiju, bet gan par teroristu grupējumiem, tostarp “Daesh” jeb tā saukto “Islāma valsti”, uzskata prokuratūra.
Savā mobilajā telefonā laika posmā no 2023. gada beigām līdz 2024. gada pavasarim Aitullins lejupielādējis vismaz sešus materiālus ar detalizētām pamācībām teroristisku aktu veikšanai. Telefonā un portatīvajā datorā viņš glabājis simtiem attēlu un video ar islāmistu kaujiniekiem un propagandu.
Apsūdzētais aktīvi sarakstījies ekstrēmistu grupās “Telegram” platformā. Kā tiesā klāstīja prokurors Mārtiņš Jansons, pēc minētajām sarakstēm redzams, ka Aitullins kontaktējies ar bruņota grupējuma pārstāvi Āfrikā, mudinot šo grupējumu pievienoties džihādistiem.
Apsūdzība argumentēja, ka Aitullins, visticamāk, esot nodarbojies ar tā dēvēto “informācijas džihādu” jeb mēģinājis pierunāt pievienoties “kalifātam”, biedējis ar Allāha dusmām un sniedzis padomus, kā konspiratīvi rīkoties pilsētvidē un slēpt pēdas internetā.
Apsūdzētā advokāts Ingus Strautmanis tiesā uzsvēra, ka vainas pierādījumus neuzskata par pietiekamiem un ka personu nevar sodīt par interesi tieši par islāmu.
Pats apsūdzētais, pieslēdzies no Rīgas Centrālcietuma, tiesības liecināt neizmantoja. Pēdējā vārdā viņš atkārtoti lūdza mīkstināt sodu par sprāgstvielu glabāšanu un attaisnot viņu par apmācīšanos terorismam.
Lietā iesaistītais eksperts, izvērtējot materiālus, secinājis, ka Aitullins atradies radikalizācijas otrajā fāzē. Atbilstoši šai klasifikācijai nākamajā fāzē jau varētu sekot praktiska rīcība.
“De facto” noskaidrojis, ka Aitullins mācījies kādā Imantas skolā, kur viņu atminas kā aktīvu jaunieti. Prokurors norādīja, ka persona bijusi noslēgta, lielāko daļu laika uzturējusies dzīvesvietā un ar citiem galvenokārt sazinājusies internetā.
Kopš 2019. gada Latvijā sākti deviņi ar terorismu saistīti kriminālprocesi, tostarp pieci pēdējos divos gados, vēstīja LTV.