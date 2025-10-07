VIDEO. Noderīga pamācība, kā aizpildīt saskaņoto paziņojumu pēc avārijas čatbota lietotnē 0
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) izstrādā jaunu digitālu risinājumu – čatbotu, kas ļaus autovadītājiem aizpildīt saskaņoto paziņojumu pēc ceļu satiksmes negadījuma WhatsApp vai Telegram lietotnēs, vēsta 360TV Ziņas.
Video parāda kā soli pa solim iespējams fiksēt negadījuma apstākļus sarunas formā – tikpat vienkārši kā pierastā ziņapmaiņā.
LTAB norāda, ka šis būs unikāls risinājums Eiropas mērogā. To plānots pabeigt līdz gada beigām un testēt reālajā satiksmē.
Skaties video un uzzini, kā darbojas jaunais čatbots!
VIDEO: