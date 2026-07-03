VIDEO. Reti kadri no mūsu mežiem: pamanīts viens no Latvijas noslēpumainākajiem putniem 0

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LA.LV
20:51, 3. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Uzņēmums “Latvijas valsts meži” sociālajos tīklos dalījies ar vizuāli skaistu videoierakstu, ko kādā lietainā darba dienā izdevies iemūžināt mežierīcības meistarei Dacei Dālbergai.

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Speciālistei, veicot savus ikdienas pienākumus, meža biezoknī izdevies sastapties vaigu vaigā ar krāšņu un Latvijā īpaši aizsargājamu putnu – urālpūci, kura mierīgi vērojusi apkārtni no sava koka zara.

Kā norāda dabas eksperti, urālpūces par savām mājvietām parasti izvēlas pieaugušus jauktu koku mežus, un visbiežāk tās sastopamas Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Šie majestātiskie putni savas ligzdas labprāt vij koku stumbru atvērumos un nolūzušu koku stumbeņos, taču nereti mēdz ieņemt arī citu plēsīgo putnu pamestās ligzdas vai labprāt apmetas cilvēku speciāli izgatavotos būros, kam ir izveidota īpaši plata skreja.

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Pēc saviem izmēriem urālpūce ir ievērojami lielāka par Latvijā labi zināmo un vizuāli līdzīgo meža pūci, taču vienlaikus tā augumā piekāpjas mūsu lielākajam nakts plēsējam – ūpim.

Šādi kadri ir liels retums, jo pūces ir izteikti naktsputni un prasmīgi maskējas, tāpēc šī sastapšanās ir īpašs notikums ne tikai pašai meistarei, bet arī ikvienam dabas mīļotājam internetā.

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