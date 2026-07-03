No marinētiem gurķiem jau lūst plaukti? 9 ne tik ierasti produkti, ko vēl var marinēt 0
Kad gurķu burkām pilni plaukti, ir īstais laiks kulinārijas eksperimentiem. Marinēšana ir ģeniāls veids, kā kraukšķīgu, pikantu un pavisam jaunu garšu piešķirt dārzeņiem, augļiem un pat ogām, par kuru likšanu burkās tu, iespējams, nekad nebūtu iedomājies.
Lūk, praktisks ceļvedis – ko vēl šosezon ir vērts iemarinēt!
1. Kraukšķīgie dārzeņi
Ja tev patīk, ka marinējums patīkami krakšķ starp zobiem, izmēģini šīs alternatīvas!
Ziedkāposti un brokoļi: sadalīti mazās ziedkopās, tie izskatās lieliski un tikpat lieliski uzsūc marinādi. Lai tie nezaudētu krāsu un kraukšķīgumu, pirms marinēšanas tos burtiski uz 1 minūti applaucē verdošā ūdenī (noblanšē) un uzreiz iemet ledus ūdenī.
Burkāni (īpaši jaunie, mazie): marinēti burkānu stienīši ar ķiploku, dillēm un kripatiņu čili ir ideāla uzkoda čipsu vietā.
Kabaču un cūku pupu pākstis: jaunie, plānie kabači, sagriezti ripiņās vai garenās lentēs, marinādē garšo pat maigāk un sulīgāk par gurķiem. Savukārt jaunas, neizlobītas cūku pupu pākstis ir izcils un neparasts marinējums, kas būs lieliska uzkoda, piemēram, pie alus.
2. Marinēti sīpoli un redīsi
Šos dārzeņus nav nepieciešams nedēļām ilgi glabāt pagrabā – tos var ēst jau tajā pašā vai nākamajā dienā.
Sarkanie sīpoli: šis ir absolūts must-have katrā virtuvē. Sagriez sarkanos sīpolus plānos gredzenos, pārlej ar karstu etiķa, ūdens, cukura un sāls maisījumu. Pēc stundas sīpoli kļūs koši rozā, zaudēs savu sīvumu un būs ideāla piedeva burgeriem, salātiem vai tako.
Redīsi: marinēti redīsu krikumi saglabā savu kraukšķīgumu, bet iegūst patīkami saldskābu garšu. Lieliski atsvaidzina jebkuru gaļas ēdienu.
3. Arbūza mizas un ogas
Ja vēlies pārsteigt viesus, izmēģini kādu no šīm alternatīvām.
Arbūza mizas: jā, tieši mizas! Nogriez zaļo, cieto mizas daļu, bet balto un rozā daļu sagriez kubiņos. Marinē ar krustnagliņām, kanēli un etiķi. Garša atgādinās kaut ko starp marinētu ķirbi un ananasu.
Plūmes un ķirši: marinētas plūmes (īpaši zilās) ar daudz ķiplokiem, krustnagliņām un smaržīgajiem pipariem ir klasiska, bet nepelnīti piemirsta piedeva ceptai pīlei, cūkgaļas cepetim vai sieru platēm. Savukārt marinēti ķirši bez kauliņiem piešķirs jaunu dimensiju mājās gatavotiem burgeriem.
Vīnogas: izmanto stingras vīnogas bez kauliņiem. Marinādei pievieno rozmarīna zariņu un dažus čili graudiņus. Rezultāts? Ekskluzīva uzkoda pie vīna un siera.
Praktiski padomi
Etiķa attiecība: klasiskajai marinādei (kas stāvēs visu ziemu) izmanto ūdens un 9% galda etiķa attiecību 3:1 vai 2:1, ja patīk asāks rezultāts. Neaizmirsti par cukuru – tas līdzsvaro skābumu labāk nekā sāls.
Eksperimentē ar zaļumiem: diļļu un upeņu lapas nomaini pret kaut ko citu. Burkāniem piestāv timiāns, vīnogām un plūmēm – rozmarīns vai zvaigžņu anīss, bet ziedkāpostiem – karijs vai sinepju sēklas (tas piedevām nokrāsos tos skaisti dzeltenus).
Stingruma noslēpums: ja vēlies, lai dārzeņi (piemēram, kabači vai ziedkāposti) paliktu maksimāli kraukšķīgi, pirms marinēšanas apkaisi tos ar sāli, ļauj stundu pastāvēt, lai izdalās liekais šķidrums, noskalo un tikai tad liec burkā iekšā.
Ko no šī visa tu būtu gatavs izmēģināt jau šajā nedēļas nogalē?