Absurda situācija Pierīgā: par “nieka” 100 tūkstošiem eiro uzliets asfalts jau atkal uzrakts, pašvaldība taisnojas 0
Sociālo tīklu platformā “X” plašu rezonansi izraisījis Gundara ieraksts. Viņš dalījies ar nepatīkamu novērojumu par kādu ceļa posmu Pierīgā, kur īsi pēc jauna asfalta uzliešanas jau atkal notikuši remontdarbi, bet pēcāk segums vienkārši salāpīts.
Kā ierakstā norāda Gundars, vietējā vara iztērējusi “nieka pāris 100 tūkstošus”, lai nodrošinātu labu asfalta segumu, ar ko apkaimes iedzīvotāji bijuši gaužām apmierināti. Tomēr drīz vien ieradušies strādnieki, visu uzrakuši un rezultātā atstājuši vien asfalta imitāciju, kas, pēc viņa domām, “nokusīs līdz ar pirmo oktobra sniegu”.
Turpmākajā sarakstē autors detalizētāk paskaidro, ka šāda situācija fiksēta Ropažu novadā, precīzāk – Bitēnu ielā. Viņš arī piemin, ka turpat netālu, jau galvaspilsētas teritorijā esošajā Rožu prospektā, līdzīgu darbu dēļ cietis ceļa segums. Tur iepriekš nekvalitatīvi aizbērtā bedre gan esot pielabota, taču pats asfalta defekts nekur nav pazudis.
Tīmekļa lietotāji aktīvi iesaistījušies šajā diskusijā, daloties ar līdzīgiem stāstiem par to, cik ierasta Latvijā ir prakse uzrakt nupat saremontētas ielas. Zvērināts advokāts Olavs Cers situāciju komentējis ar ironijas devu: “Sens rīdzinieku ticējums taču vēstī: ja uzliets jauns asfalts, jaunā mēnesī gaidāmi ūdensvada remontdarbi.”
Citi diskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka pēc šādām rakšanām nepietiek vien ar plika ielāpa uzlikšanu. Kāds komentētājs, vārdā Aivars, pastāstīja, ka viņam jau iepriekš par līdzīgu problēmu bijis strīds ar Rīgas domi un tās atbildīgo amatpersonu. Viņš uzskata, ka tam uzņēmumam, kas sabojā svaigu asfaltu, būtu pilnībā jāpārklāj viss attiecīgais ielas posms, nevis tikai jāaizlāpa viena vieta.
Tiesa, ne visi diskusijas dalībnieki saskatīja problēmu. Kāds vīrietis norādīja, ka minētā Bitēnu iela nemaz neatrodas Rīgas robežās, un asfalta segumu tur pirms vairāk nekā desmit gadiem nodrošinājusi toreizējā Garkalnes novada vadība. Pats būdams šīs ielas iedzīvotājs, viņš īsti nesaprotot, par ko ir kreņķis.
Gundars uz šādu repliku reaģēja, uzsverot, ka šis stāsts ir daudz plašāks par konkrētām pašvaldību robežām vai vienu adresi. Viņaprāt, galvenā problēma ir darbu izpildes līmenis un pilnīgs atbildības trūkums.
Reaģējot uz ierakstu, savu skaidrojumu sniegusi arī Rīgas dome. Sākumā pašvaldības pārstāvji vēlējās uzzināt precīzu vietu, bet vēlāk informēja, ka Rožu prospektā 46 (no Bitēnu ielas puses) uzņēmums “Rīgas ūdens” likvidējis avārijas situāciju. Dome arī piebilda, ka jau šomēnes plānots strādāt ielas pretējā pusē, tādēļ patlaban tur uzlikts vienīgi pagaidu segums.
“Pēc visu remontdarbu pabeigšanas ielas segums tiks atjaunots kvalitatīvi un atbilstoši visām prasībām,” sola Rīgas pašvaldība.