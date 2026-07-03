FOTO. Rīga strauji mainās… Pie aculiecinieces iemūžinātā foto apjūk pat mākslīgais intelekts 2
Latvijas galvaspilsēta Rīga piedzīvo krasas pārmaiņas, kurām, šķiet, ne visi ir gatavi. Arvien biežāk sociālajos tīklos parādās aculiecinieku uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzami citu valstu pilsoņi pilsētvidē.
Arī šoreiz vietnē “X” publicētajā attēlā redzamas vairākas sievietes tradicionālos musulmaņu tērpos pastaigājamies pa ielu ar bērniem. To analizējot, apjucis pat mākslīgā intelekta rīks.
“Vērmanes dārzs arī ir ieņemts,” ar šādu lakonisku piebildi un attēlu dalījās vēl kāda sociālo tīklu lietotāja. Ar to pietika, lai komentāru sadaļā sāktos īsta viedokļu vētra.
Daļa sabiedrības saskata eksistenciālus draudus Latvijas identitātei, citi mēģina aicina atbildīgās iestādes beidzot sniegt skaidrojumu, bet vēl daļa šādos ierakstos saskata rasisma iezīmes.
Kā norāda citi diskusijas dalībnieki, šī aina liecina, ka Rīga strauji sāk līdzināties citām Eiropas metropolēm. Īpaši precīzu vērtējumu, izmantojot mākslīgo intelektu, sniedz Ivo: “Redzot cilvēkus (vairākas sievietes hidžābos, garās kleitās, ar bērnu ratiņiem un bērnu), varētu šķist, ka aina ir no kādas Rietumeiropas pilsētas ar lielāku musulmaņu imigrantu kopienu – tā “Grok” vērtē šo bildi.”
Sandra tikmēr piebilst, ka integrācijas procesi jau ir sasnieguši izglītības iestādes: “Tiek pieņemti jau bērnudārzos. Un mūsējie jau spriež, ko dot ēst un kādā valodā runāt.”
Tikmēr ziņu aģentūra LETA ziņo, ka Polijas robežsargi piektdien aizturēja kravas automašīnu, ar kuru no Lietuvas mēģināts ievest Polijā 54 nelegālos migrantus, kas tiks nogādāti atpakaļ Latvijā, no kurienes viņi ieradušies, ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienestā (VSAT).
Saskaņā ar Polijas iestāžu informāciju kravas automašīnas puspiekabē slēpās Pakistānas, Afganistānas un Bangladešas pilsoņi. Kravas automašīnas vadītājs bija Rumānijas pilsonis.
Kā norādīja VSAT preses pārstāvis Ģiedrjus Mišutis, šī aizturēšana izceļas ar īpaši lielo pārvadāto nelegālo imigrantu skaitu.
“Parasti grupas ir daudz mazākas, tās pārvadā vai nu ar vieglajiem automobiļiem, vai ar mikroautobusiem. Tomēr šis fenomens jau ir kļuvis par ikdienu, jo pieaug sekundārā migrācija no Latvijas,” sacīja Lietuvas robežsardzes pārstāvis.
Kopumā šogad no Baltkrievijas un Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 7000 cilvēki. Nelegālie migranti, kam izdevies iekļūt Latvijā no Baltkrievijas, nereti caur Lietuvu dodas tālāk uz citām Eiropas valstīm.