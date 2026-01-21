VIDEO. Pieķerts noziegumā: cauna nekaunīgi izēd putnu barotavu 0

23:12, 21. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” ievērību guvis video, kuru publicējis Guntis. Tajā redzams, kā putnu barotavu bez sirdsapziņas pārmetumiem iztukšo negaidīts viesis – cauna.

Pie video autors ironiski raksta: “Pieķerts neģēlīgi apzogot putnus! ..un līdz ar to, mani. Video tiks pievienots caunas kunga lietai meža prokuratūrā!”

Video izraisījis jautru diskusiju komentāros. Cilvēki joko par “vienlīdzības trūkumu” barotavā un pat iesaka, ka “Caunas kungs varētu iesūdzēt par diskrimināciju un to, ka viņam nācies pārvarēt grūtības, lai tiktu pie barības.”

Citi savukārt aicina autoru iet un atvainoties “apvainotajam” dzīvniekam.

Neizpalika arī praktiski jautājumi – kāds interesējās, vai cauna izēd visu, arī sēklas. Guntis atbildējis, ka barotavā ir tikai sēklas, un cauna tās arī apēd. “Resna, kaķa lielumā,” piebildis video autors, raksturojot negaidīto gardēdi.

